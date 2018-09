Telefonia pré-paga dos Correios chega ao CE

01:00 · 13.09.2018

Os Correios lançam, nesta sexta-feira (14), às 10h, na Agência Central de Fortaleza, seu serviço de telefonia móvel no Ceará. A ideia do projeto "Correios Celular" é comercializar pacotes pré-pagos que devem estar entre os mais baratos do mercado e oferecer benefícios como WhatsApp grátis, ligações DDD pelo preço de ligação local e internet sem cortes por 30 dias, mesmo após o consumo de cada franquia.

De acordo com os Correios, serão ofertadas cinco opções de planos aos consumidores, que serão comercializados por valores entre R$ 20 e R$ 90, sendo o plano "Alô 20" o mais simples e o "Alô 90". O "Alô 20" inclui 30 minutos em ligações para fixo ou celular de qualquer operadora e DDD, além de 500 MB de internet. Já o "Alô 90" oferece 400 minutos em ligações para fixo ou celular de qualquer operadora ou DDD e 8 GB de internet.

A proposta se vale da parceria estabelecida com a EUTV, prestadora de Serviço Móvel Pessoal (SMP), autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). "A proposta 'Correios Celular' é atender os clientes que buscam serviços mais simples, práticos e prestados com transparência", diz nota dos Correios.