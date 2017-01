Tele dos Correios inicia operação

00:00 · 18.01.2017

A crise que motivou o recente plano de demissão voluntária não inibiu a presidência dos Correios em levar a diante o plano de atuar no setor de telecomunicações. Já em fevereiro, os Correios lançarão a operadora de telefonia móvel na cidade de São Paulo, o que deve ser ampliado depois para Belo Horizonte, Brasília e todo o País até o fim de 2017, segundo informou a estatal em comunicado à imprensa.

No texto, os Correios informam que não precisa aportar nenhum recurso e utilizará as agências e os empregados já contratados para prestar o novo serviço.

"O Correios Celular vem para complementar o conjunto de serviços oferecidos pela estatal a seus clientes, valendo-se de parceria estabelecida com a EUTV, prestadora de Serviço Móvel Pessoal (SMP) autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que será responsável pela infraestrutura de suporte às telecomunicações", explicita a nota.

Foco no pré-pago

"Há um número enorme de brasileiros que ainda não utilizam telefonia móvel e um número ainda maior de usuários que querem algo mais de suas operadoras. Queremos ser uma boa opção para esses públicos, nos valendo de nossa vasta capilaridade e da confiança que o brasileiro tem nos Correios", destaca o presidente da estatal, Guilherme Campos. De início, estarão disponíveis apenas planos pré-pagos, chips e recargas. Só no segundo ano de operação (2018), serão iniciados estudos para definir a viabilidade da oferta de planos pós-pagos.

ANÁLISE

BC faz dólar cair; Bolsa sobe

O dólar recuou em escala global ontem (17), reagindo a declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a moeda americana já está "muito forte". Em entrevista ao "Wall Street Journal", Trump disse que o dólar já está muito forte em parte porque a China mantém o yuan desvalorizado. No Brasil, contribuiu para a desvalorização do dólar a volta da atuação do Banco Central (BC) no câmbio. A autoridade monetária iniciou a rolagem dos contratos de swap cambial tradicional que vencem no início de fevereiro.

A operação, que equivale à venda futura de dólares, envolveu 12 mil contratos nesta sessão, no montante de US$ 600 milhões. Ao todo, vencem em fevereiro 128.620 contratos de swap cambial tradicional, no valor de US$ 6,431 bilhões. Com isso, a moeda americana à vista, referência no mercado financeiro, fechou em queda de 0,57%, a R$ 3,2128. O dólar comercial, usado em contratos de comércio exterior, perdeu 0,80%, a R$ 3,2130.

O Ibovespa iniciou a sessão em baixa, mas inverteu o sinal e encerrou o pregão com ganho de 0,82%, aos 64.354,34 pontos. É o maior patamar desde 31 de outubro do ano passado (64.924,52 pontos). O giro financeiro foi de R$ 7,1 bilhões.

O índice foi impulsionado principalmente por papéis do setor financeiro. Itaú Unibanco PN ganhou 2,69%; Bradesco PN, +2,85%; Bradesco ON, +2,13%; Banco do Brasil ON, +1,61%; e Santander unit, +2,26%.As ações preferenciais da Petrobras subiram 0,44% e as ordinárias caíram 0,43%.