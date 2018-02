TCU: modelo incentiva atraso

01:00 · 26.02.2018

Brasília. O corpo técnico do Tribunal de Contas da União (TCU) considera que o modelo de regulação das concessões das rodovias à iniciativa privada incentiva a não execução das obras pelas empresas que assumiram as estradas. Mesmo não cumprindo as obrigações do contrato, as concessionárias conseguem autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para aumentar as tarifas com o objetivo de compensar o custo de obras que não estavam previstas.

A avaliação do TCU é reforçada por Carlos Campos, coordenador de infraestrutura econômica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). "Já estudamos esses reajustes e também chegamos à mesma conclusão. Os mecanismos incluídos nos contratos permitem esses aumentos abusivos e essa situação fica ainda mais difícil porque a ANTT não tem condições de fiscalizar tudo", afirma.

Campos lembra que, em algumas ocasiões, os reajustes sequer têm relação com obras. Em 2016, quando caminhões com eixos suspensos foram liberados de pagar pedágio, "automaticamente todo mundo teve de bancar um aumento médio de 20% na tarifa".

Discussão

A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), representante das empresas que atuam nas estradas federais, critica o que definiu como "postura ideológica" da corte. "As concessionárias são o polo passivo dessa discussão. Essa é uma briga do TCU com a ANTT. Quem inclui ou exclui obras em rodovias é o poder concedente, não as empresas", afirma o presidente da ABCR, César Borges, ex-ministro dos Transportes. "Temos uma agência presa numa camisa de força, sem coragem de tomar as decisões por causa do TCU", comenta.

A ANTT também discorda da "análise parcial" do descumprimento dos contratos feita pela unidade técnica do TCU. Segundo a agência, a corte avaliou apenas um ano de um contrato que tem duração de 25 ou 30 anos, "o que acaba por não retratar a realidade". Também alega que o atraso anual não reflete os investimentos totais.

Sobre os aditivos nos contratos, declara que "demandas sociais crescentes e não previstas no momento da contratação levam a investimentos adicionais para adaptação do contrato às novas e dinâmicas configurações de interesse público".