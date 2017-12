Táxi: app cearense dará até 40% de desconto

01:00 · 14.12.2017

O usuário de aplicativos de solicitação de táxi e transporte individual privado terão a partir do próximo ano mais uma opção. Na tentativa de driblar a acirrada concorrência com Uber, 99Pop, 99, Easy e outras plataformas, o Taxi Brasil, que cadastra somente taxistas, entra em operação oficialmente no dia 10 de janeiro em Fortaleza, iniciando em fase de testes a partir do dia 5 do mesmo mês. A promessa do aplicativo é oferecer descontos de até 40% sobre os valores atuais de taxímetro. O desconto será dado para corridas de qualquer valor e irá variar de acordo com os preços da concorrência.

"Nós também iremos dar subsídios ao taxistas. Uma parte do nosso desconto vai ser devolvida ao taxista como bônus. Por exemplo: dos 40% que nós oferecermos, o taxista vai receber 10%", destaca Lielton Lopes, CEO da Invista Tecnologia, empresa cearense que desenvolveu o app.

Atualmente, o valor da bandeirada nas corridas de táxi em Fortaleza é de R$ 4,76. No caso da bandeira 1, o passageiro desembolsa R$ 2,38 por cada quilômetro rodado. Já na bandeira 2, o preço é R$ 3,57/km. "Vamos trabalhar com um taxímetro virtual (no aplicativo) muito bem aferido ao taxímetro real", explica o CEO da Invista.

Segundo ele, 75% da frota de táxis da Capital já estão pré-cadastrados na plataforma. "Eles estão passando por validação da documentação dos veículos. Há uma série de licenças que os taxistas precisam nos apresentar", afirma Lielton Lopes. O objetivo, diz o CEO, é ter de 75% a 80% de toda a categoria atuante em Fortaleza no Taxi Brasil quando o app entrar em operação.

Diferentemente dos aplicativos já existentes, o Taxi Brasil está agregando taxistas principalmente de empresas, centrais e cooperativas da categoria. "Essas empresas tem uma certa organização. O taxista já passa por um crivo. Nós vemos que uma boa forma de termos bons taxistas no nosso aplicativo é através dessas empresas", afirma Lopes. "Queremos propor um aplicativo único para as diversas centrais e empresas de táxi", acrescenta o CEO.

O Taxi Brasil já está disponível para download (IOS e Android), mas as corridas só poderão ser solicitadas pelo aplicativo a partir do dia 5 de janeiro, quando se iniciam os testes para a operação definitiva, no dia 10. No aplicativo, as corridas poderão ser pagadas em dinheiro ou cartão de crédito. Além disso, a corrida também poderá ser paga em máquinas de cartão de crédito ou débito que possam ser oferecidas pelos taxistas.

O aplicativo será lançado para a categoria na próxima segunda-feira (18), no Hotel Sonata de Iracema, em Fortaleza.

Expansão

A capital cearense deve ser apenas a primeira em que a plataforma irá atuar, segundo o CEO da Invista Tecnologia. "Já temos negociações com cooperativas e centrais de outros estados. Nascemos em Fortaleza, porém nosso objetivo é nacional", destaca Lopes. "Pretendemos nos expandir pela Região Nordeste e ir descendo, pelo Sul e Sudeste no Brasil", projeta ele.

Concorrência

Os preços da Taxi Brasil irão se juntar à acirrada oferta de descontos que estão sendo oferecidos por aplicativos que cadastram táxis desde que a Uber chegou em Fortaleza, em abril do ano passado.

Para quem costuma gastar em média R$ 14 por corrida, uma boa opção pode ser o aplicativo da Capital Táxi.

A empresa está oferecendo, exclusivamente nas viagens solicitadas pelo aplicativo, um desconto de R$ 7 para corridas com valor a partir de R$ 14. Abaixo desse preço, qualquer corrida sai por R$ 7.

Assim, a oferta permite que o cliente consiga um desconto de 50%, caso a viagem custe R$ 14. A 99 e a Easy também possuem motoristas cadastrados que oferecem descontos entre10% a 30% para corridas pagas no crédito, débito ou em espécie.