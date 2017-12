Taxa de desocupação decrescente surpreende

01:00 · 15.12.2017

Outro indicador sinalizou que o cenário de crise está sendo deixado para trás no Ceará, conforme apontaram os analistas do Ipece ao afirmar surpresa ao ver a taxa de desocupação em queda no Estado. Os dados do 3º trimestre identificaram um recuo de 2,5 pontos percentuais no período compreendido entre julho e setembro deste ano ante o primeiro trimestre do ano.

Assim, a taxa saiu de 14,3% - maior patamar já visto na taxa de desocupação em toda a série histórica, visto no 1º trimestre de 2017 - para 11,8%.

A explicação da surpresa, como explica o analista Daniel Suliano, está na velocidade com que isso aconteceu. Normalmente, as contratações demoram a serem feitas por conta da dinâmica das indústrias e comércios, que desovam os estoques para poder voltar a produzir e, consequentemente, contratar mais funcionários.

"Ainda há uma taxa alta de desemprego, isso é claro. Mas, ao longo do 3º trimestre, a diminuição do desemprego foi um indicador que respondeu de forma mais rápida", observou Suliano em coletiva na tarde de ontem (14), no Ipece.

Transição nebulosa

Já sobre os efeitos da Reforma Trabalhista sobre os indicadores e também sobre a dinâmica do mercado de trabalho, os analistas foram unânimes ao afirmarem que "o cenário ainda é nebuloso". Alexandre Cavalcante observou que o número de demissões e de contratações devem ser bem mais intensos com o advento do trabalho intermitente, uma vez que algumas empresas optam por demitir os funcionários e contratar pela nova legislação. Já Suliano diz esperar que haja um saldo nas contratações. Mas os dois, como Nicolino Trompieri e Witalo Paiva, concordam que a qualidade desses postos gerados deve ser avaliada após esse período de adaptação.