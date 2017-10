Tasso diz 'não ver clima' para aprovar Previdência

01:00 · 11.10.2017

São Paulo. O clima no Congresso Nacional não é favorável à aprovação de uma reforma da Previdência mais ampla, o que deve ficar a cargo do próximo governo, avaliou nesta terça-feira, 10, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e também presidente interino do partido. No auge da crise política, Jereissati foi uma das principais vozes da ala do PSDB que queria o desembarque da legenda da base do governo de Michel Temer, embora parlamentares tucanos ressaltassem ser favoráveis à agenda de reformas.

"Ainda tem possibilidade de passar uma 'coisa mínima', mas não vejo clima. Reforma mesmo fica para o próximo governo", disse Jereissati após audiência na CAE para ouvir o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn.

Durante a audiência, dois senadores, um deles da base aliada do governo, advertiram Ilan Goldfajn sobre a impossibilidade de levar a reforma da Previdência adiante uma vez que o calendário eleitoral está próximo. O adiamento das mudanças estruturais é um ponto dentro do "balanço de riscos" avaliado pelo BC para decidir o rumo dos juros.

Versão enxuta

Deputados governistas preparam uma nova ofensiva para tentar aprovar uma "versão enxuta" da reforma da Previdência ainda neste governo.

As votações seriam retomadas logo após a apreciação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. Mas até mesmo alguns economistas têm se mostrado céticos em relação ao poder de articulação do governo.