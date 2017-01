Tarifa de embarque no Pinto Martins tem reajuste de 7,9%

00:00 · 19.01.2017

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou ontem (18) reajuste nas tarifas aeroportuárias da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), mudança que inclui aeroportos como o Pinto Martins, em Fortaleza; Congonhas, em São Paulo; Hercílio Luz, de Florianópolis, entre outros.

No caso do Aeroporto de Fortaleza, a tarifa de embarque, única que é paga pelo passageiro, sofreu reajuste de 7,97%, mesmo percentual das tarifas de conexão de passageiros e de pouso e permanência de aeronaves. Assim, o valor a ser pago pelos passageiros por embarque doméstico passará de R$ 27,69 para R$ 29,90. Para os voos internacionais, a tarifa de embarque passará de R$ 109,13 para R$ 113,40.

Os valores praticados em Fortaleza obedecem ao teto estabelecido pela Infraero. A mudança no valor da tarifas é realizada de acordo com os grupos aos quais pertencem cada aeroporto. O terminal aeroportuário de Fortaleza está no Grupo 1. Já os tetos das taxas de armazenagem e capatazia (movimentação) de cargas sofreram reajuste de 6,28%.

As operadoras terão 30 dias para colocar os reajuste em vigor. A Infraero informou em nota que deve publicar a lista completa de todos os grupos e aeroportos e reajustes hoje (19). Assim, as novas tarifas devem entrar em vigor no fim de fevereiro.

Entenda

As tarifas aeroportuárias são valores pagos aos operadores aeroportuários, no caso a Infraero, pelas companhias aéreas, pelo operador da aeronave ou pelo próprio passageiro.

Essas tarifas correspondem aos procedimentos de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia dentro dos aeroportos.