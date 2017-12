Sustentabilidade é modelo do projeto Casa PAS

01:00 · 21.12.2017

A construções de casas sustentáveis, com baixo impacto ambiental e maior eficiência no uso de água e de energia elétrica vem ganhando cada vez mais destaque. Além do apelo ecológico, esse tipo de edificação proporciona, no longo prazo, economia aos usuários. No Ceará, o arquiteto e urbanista Bernardo Andrade, graduado pela Universidade de Fortaleza (Unifor), está desenvolvendo a Casa PAS (Protótipo de Autoconstrução Sustentável), que utiliza materiais como pneus usados, garrafas de vidro, madeira de reúso, papelão, madeira plástica, e outros materiais normalmente descartados. O objetivo, segundo Andrade, é fazer uma casa que seja o mais sustentável possível. O Casa PAS recebe incentivo da Unifor.

Baixo impacto

"Os materiais são de baixo impacto ambiental, de fácil acesso e provocam menos danos na fabricação. Buscamos ser o mais eficiente em termos de sustentabilidade", diz o arquiteto. O projeto prevê casas com captação e armazenamento de água da chuva, reciclando-a e reutilizando-a até quatro vezes; tratamento de esgoto; e a geração de energia elétrica de fontes renováveis, por meio de placas solares e de geradores eólicos.

Inspiração

O modelo é inspirado nas casas autossuficientes (Earthship's) desenvolvidas nos Estados Unidos pelo arquiteto americano Michael Reynolds, com quem Andrade fez um mês de estágio voluntário, no estado do Novo México. E foi a partir de então que o arquiteto cearense criou o grupo de pesquisa "Autoconstrução Sustentável" na Unifor e começou a desenvolver o projeto que daria origem ao PAS.

Recursos naturais

"A ideia é que toda a casa seja abastecida com água da chuva. Essa água é filtrada por processos de célula botânica e reutilizada", ele diz. "Além disso, a gente quer produzir energia e ter autonomia, sem precisar de nenhum consumo da rede pública, podendo vender o excedente da produção", diz o arquiteto.

Economia

Com o uso de tijolo ecológico, a estimativa é que haja uma economia em torno de 20% na comparação com os tijolos convencionais. Além disso, as telhas feitas com embalagens tetra pak saem mais baratas que as de cerâmica.

"Dá para reduzir significativamente o custo da obra com o uso desses materiais, mas o custo da construção representa apenas 15% da obra completa. E o nosso foco principal é a eficiência da Casa PAS", explica Andrade.

Conforto

Com relação ao conforto, Andrade diz que a harmonia entre a edificação a natureza melhora a ventilação, iluminação, podendo proporcionar resfriamento natural. Atualmente, um protótipo da Casa PAS, com 63 metros quadrados, está sendo construído no condomínio Porto Lagoa, com previsão de ficar pronto no final de fevereiro de 2018. "É sempre importante frisar que o nosso objetivo, com essa casa, é a divulgação dessas técnicas. É possível construir uma casa nesses moldes no Ceará".

Após o término da obra, o protótipo ficará aberto por dois anos para visitação do público geral e para pesquisas e estudos universitários. A Casa PAS que está sendo construída em Aquiraz será a primeira do Brasil seguindo totalmente os princípios de um Earthship (autossuficiente).