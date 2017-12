Supermercados: vendas 7% maiores

01:00 · 23.12.2017

As vendas dos supermercados do Estado, para as festas de fim de ano, devem apresentar crescimento de até 7% em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa do setor é que o movimento nas lojas, que começou a se intensificar na última quinta-feira (21), chegue ao auge no fim de semana, quando alguns estabelecimentos estenderão o horário de funcionamento. "No sábado, algumas lojas vão funcionar até as 23 horas, e no domingo elas vão fechar às 20 horas ou 21 horas", diz Nidovando Pinheiro, vice-presidente da Associação Cearense de Supermercados (Acesu). Na segunda-feira (25), feriado de Natal, os estabelecimentos fecharão.

Segundo Pinheiro, o preço dos produtos de Natal têm sido um dos principais responsáveis pelo aumento da movimentação. "O que a gente está vendo é uma acessibilidade maior aos produtos natalinos. Os preços de aves, frutas ou legumes estão abaixo dos valores do ano passado. O panetone também apresentou queda. Então a perspectiva é de aumento do consumo", diz.

Além da deflação de alguns itens, Nidovando Pinheiro diz que já é possível perceber, nas vendas, o impacto de melhora na economia. "No Ceará, a gente percebe que as pessoas estão conseguindo trabalho, com alguns setores começando a contratar. Ainda está lento, mas está melhorando", diz.

Balanço de 2017

Apesar da melhora, Nidovando Pinheiro diz que o resultado de 2017 ficou aquém do que era esperado no início do ano.

"A gente estava com uma perspectiva muito boa para este ano. Mas foi um ano estável, de muita cautela, de muito ajuste nos custos das lojas. Então, no geral, a avaliação é de que o varejo no Estado do Ceará está terminando o ano bem. A perspectiva era melhor, mas não podemos reclamar", afirma.

Expectativa

Para 2018, a expectativa do vice-presidente da Acesu é de que o segmento cresça o que deixou de avançar neste ano. "A gente está muito otimista para o ano de 2018. A gente espera que o setor tenha uma boa recuperação, podendo crescer o que era esperado para este ano", diz Nidovando Pinheiro.