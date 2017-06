Sudene aprova três pleitos do Ceará

00:00 · 13.06.2017

A Sudene aprovou três pleitos de empresas do Ceará para a obtenção de benefícios e incentivos fiscais. O Estado foi o terceiro em número de pleitos aprovados, atrás da Bahia e do Maranhão, ambos com quatro. Os empreendimentos serão beneficiados com a redução de 75% do Imposto de Renda para Pessoas Jurídicas (IRPJ) pelo prazo de 10 anos e com o Reinvestimento de 30% do mesmo imposto.

As empresas beneficiadas no Ceará atuam nos segmentos têxtil, químico e de turismo e hotelaria. Todas as três empresas do Estado receberam incentivos de redução de 75% do IRPJ para modernização.

Entre as beneficiadas, está a unidade da Vicunha Têxtil em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Vicunha é uma das maiores produtoras de índigo, brim e fios do mundo. Foram investidos neste empreendimento recursos da ordem de R$ 44,9 milhões.

Investimentos

Conforme a Coordenação-Geral de Incentivos Ficais da Sudene, em termos de recursos investidos pelas empresas, o principal destaque foi o Estado do Maranhão, que recebeu investimentos de R$ 4,9 bilhões. Em seguida, aparecem o Ceará, com investimentos informados da ordem de R$ 53,5 milhões; a Bahia, com R$ 14,9 milhões; e a Paraíba, com R$ 16,5 milhões.

Segundo a Sudene, os empreendimentos respondem pela manutenção e/ou geração de 5.557 postos de trabalhos. No total são 4.522 empregos diretos e 1.035 empregos indiretos.

