Subsídios restritos à Amazônia Legal

00:00 · 04.02.2017

Brasília. O secretário de Aviação Civil, Dario Rais Lopes, disse que subsídios para aviação regional serão limitados à região da Amazônia Legal, que inclui Amazonas, Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Roraima, Rondônia e parte do Maranhão.

O governo fará chamamento público para empresas interessadas em operar voos de municípios da região para aeroportos maiores, como os de Belém, Manaus, Santarém e Altamira. Inicialmente, 10 a 12 cidades serão selecionadas, e os voos terão até três frequências semanais.

O teto do subsídio será o custo do combustível por passageiro, limitado a 60 por voo. Vencerá a disputa a companhia que aceitar receber a menor subvenção. O custo do programa está estimado em R$ 1,2 milhão anuais por cidade atendida e o Orçamento anual inicial é estimado em R$ 15 milhões.

A meta é ampliar o número de localidades atendidas, mas não ultrapassar 50. "Dificilmente passaremos de 30 municípios. O programa será pequeno, mas contínuo, e faremos onde efetivamente é preciso, que é a Amazônia Legal", disse.

'Nova Infraero'

Único grande aeroporto brasileiro com crescimento do número de passageiros nos últimos anos, Congonhas terá aumento na capacidade de voos e não deverá ser privatizado. Lopes afirmou que o governo vai manter o aeroporto paulistano dentro de uma 'Nova Infraero' que teria capital aberto e também administrará Santos Dumont (RJ), Curitiba (PR) e Manaus (AM).

Considerado a "joia da coroa" da aviação comercial no Brasil, Congonhas deverá ser o principal ativo de uma nova subsidiária de gestão de aeroportos em estudo no governo.

Enquanto prepara a nova empresa, o governo iniciou processo para elevar o número de operações em Congonhas em uma solução semelhante aos EUA.