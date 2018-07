STF suspende franquia em planos de saúde

01:00 · 17.07.2018

Além da permissão da adoção do modelo de franquia por planos de saúde, resolução da ANS estabelece mudanças na coparticipação e autoriza operadoras a reajustarem os planos individuais em até 10%

Brasília/Fortaleza. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, suspendeu nesta segunda-feira a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que definiu regras para os mecanismos de coparticipação e franquia dos planos de saúde. A ministra atendeu liminarmente a um pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A resolução autorizava as operadoras a reajustarem os planos individuais em até 10% e da resolução do órgão sobre as novas regras para o modelo de coparticipação e franquia em que o custo adicional para os usuários pode chegar a 40% por procedimentos - percentuais muito superiores à inflação.

A adoção do modelo de franquias, na prática, se aproxima do sistema adotado em um seguro de carro: o beneficiário pagaria a mensalidade e, caso ele precisasse do plano, arcaria com um valor que se limita a 100% do total da mensalidade.

De acordo com a decisão, agora a resolução deve ser examinada pelo ministro relator do caso, Celso de Melo, ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que devem avaliar se a ANS tem competência para baixar a resolução. Ao analisar o pedido, a presidente do STF enfatizou que "saúde não é mercadoria", "vida não é negócio", "dignidade não é lucro", e destacou a necessidade de discussão de matérias que envolvam direitos fundamentais, como é o caso da saúde, em esfera legislativa própria, com os devidos debates e transparência, e não por uma norma criada "em espaço administrativo restrito, com parca discussão e clareza". Ela justificou ainda que a medida "pode reequilibrar o quadro de insegurança jurídica deflagrado pelas possíveis limitações desfavoráveis ao consumidor".

A previsão era para que as novas regras entrassem em vigor em janeiro para os novos contratos de planos de saúde. "Como ainda têm prazo para o ajuste, as operadoras dos planos não se vêem a braços com a questão imediata do tempo, como se dá em relação aos usuários", argumenta a ministra na decisão.

Resolução

Na semana passada, a ANS havia admitido que poderia rever a metodologia utilizada na definição dos reajustes dos planos de saúde. Em nota, a Agência informou que foi notificada da "decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender a Resolução Normativa nº 433, que regulamenta as regras de coparticipação e franquia nos planos de saúde".

A ANS destacou que "a citada norma não está em vigor e destaca que a decisão foi proferida sem que a ANS tenha sido previamente ouvida. Tal decisão já foi encaminhada à Advocacia Geral da União (AGU) para a adoção das providências cabíveis".

A Agência frisou que a norma foi editada "observando rigorosamente o rito para edição de ato administrativo normativo, especialmente quanto à oportunidade de participação da sociedade", e acrescentou que Resolução foi analisada pela Advocacia Geral da União (AGU), sem que tenha sido identificada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. "A Agência reafirma seu compromisso de estrita observância do interesse público, especialmente no que concerne à defesa dos beneficiários de planos de saúde", acrescenta a ANS. Foi marcada para os próximos dias 24 e 25 pela ANS uma audiência pública a fim de receber propostas da sociedade sobre o tema.

Opinião do Especialista

Contrato não compensaria

Alfredo Homsi

Defensor público do Núcleo de Defesa do Consumidor

Segundo o entendimento da ministra Carmem Lúcia, a ANS não seria competente para criar uma lei que gerasse novas despesas e por essa razão, ela decidiu suspender os efeitos para que depois a resolução seja analisada pelo relator do processo. Com essa suspensão, os efeitos dela não vão mais começar vigorar em 120 dias. A resolução trata da mudança na coparticipação, gerando um aumento do que atualmente é pago, e da figura da franquia, que seria como um seguro de carro: o consumidor pagaria uma mensalidade por isso e, se precisasse usar o plano, arcaria com o custo desse procedimento, sendo esse custo limitado ao valor da mensalidade do plano de saúde.

A partir daí, o beneficiário poderia avaliar se compensaria ou não arcar com os custos. A ideia dessa franquia seria boa se os planos realmente cobrassem uma mensalidade bem baixa, mas como no Brasil nada é o que realmente se espera, o consumidor acabaria arcando com custos maiores. Como havia uma possível restrição constitucional de acesso e direito à saúde e como não houve um amplo debate sobre como isso repercutiria, a ministra decidiu suspender. Agora, o relator deve produzir relatório acerca da atitude da ANS de baixar a resolução.