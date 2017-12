STF: homologação total de acordo deve ficar para 2018

01:00 · 20.12.2017

Decisão final sobre a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que deve atingir todas as ações que tramitam sobre o assunto, será do plenário do STF

Brasília/São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski disse, nessa terça-feira (19), que deve ficar para 2018 a homologação mais abrangente do acordo financeiro entre a Advocacia-Geral da União (AGU), representantes de bancos e associações de defesa do consumidor para encerrar os processos na Justiça que tratam sobre perdas financeiras causadas a poupadores por planos econômicos das décadas de 1980 e 1990.

Lewandowski é relator de uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) que deve atingir todas as ações que tramitam no Judiciário sobre o assunto. Mesmo que o ministro conceda a liminar antes do fim do ano, a decisão final deverá ser do plenário. Na última segunda-feira (18), o ministro Dias Toffoli homologou os primeiros acordos, mas a decisão teve efeito somente para as ações que envolvem o Banco do Brasil e o Itaú.

Segundo Lewandowski, para decidir sobre a validade do acordo na ação de sua relatoria, é preciso manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) e o pronunciamento final do plenário da Corte, que entrará em recesso hoje (20) e só voltará a ser reunir em fevereiro de 2018.

O acordo prevê pagamento à vista para poupadores que tenham até R$ 5 mil a receber. Já os que tem saldo entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, receberão em três parcelas, sendo uma à vista e duas semestrais. A partir de R$ 10 mil, o pagamento será feito em uma parcela à vista e quatro semestrais. A correção para os pagamentos semestrais será feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

OAB questiona honorários

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) protocolou petição no STF questionando os percentuais para honorários de sucumbência - valor pago pela parte que perde a ação ao advogado de quem vence - definidos no acordo firmado entre representantes de bancos e poupadores, para o ressarcimento de correções das cadernetas de poupança dos anos 1980 e 1990.

O texto prevê que, em ações individuais, 10% do valor a ser pago ao poupador vá para o advogado responsável pelo seu caso. Nas ações civis públicas, porém, os advogados deverão dividir o percentual. Metade ficará com o advogado e outra parte com a Frente Brasileira pelos Poupadores, pelo trabalho na fase de "reconhecimento da ação coletiva" e sua inclusão no acordo. A decisão foi criticada por advogados com ações sobre o tema e, agora, a OAB também se mostrou preocupada.