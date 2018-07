Startups na 7ª edição da série

01:00 · 10.07.2018

Fascículo traz informações sobre iniciativas como o Corredores Digitais, que está levando a cultura do empreendedorismo digital para todas as regiões do Estado

Estudo realizado pela Associação Latino-americana de Fundos de Capital de Risco (Lavca) aponta que o valor investido em startups brasileiras por fundos de venture capital (capital de risco, que aplicam em companhias novatas) saltou 207%, entre 2016 e 2017, atingindo o patamar recorde de US$ 860 milhões (cerca de R$ 2,86 bilhões).

O crescimento ocorreu tanto devido a transações com valores mais altos do que o patamar que o mercado estava habituado como também pelo aumento no número de operações - ou seja, cada vez mais os investidores estão acreditando no potencial desses projetos. No ano passado, fundos de capital de risco investiram em 113 companhias brasileiras, enquanto em 2016 haviam investido em 64.

Potencial

Esses e outros dados demonstram a força desse segmento, que atrai um número crescente de empreendedores, investidores e instituições de fomento, ampliando as oportunidades no mercado de trabalho e fortalecendo a economia brasileira. Mais capital no mercado pode impulsionar o surgimento de mais empresas de sucesso e, com isso, o ciclo segue se retroalimentando. Com mais dinheiro disponível, passou a ser possível a empreendedores brasileiros terem projetos mais amplos, que alcancem o reconhecimento inclusive em nível nacional.

Ideias e habilidades

E como construir uma startup forte? Ter uma ideia bem consistente de negócio, ser persistente no objetivo, saber trabalhar com uma equipe de talentos complementares, ter habilidade para resolver problemas, manter o foco, saber controlar gastos, buscar investidores e apoiadores e conseguir mostrar resultados práticos do trabalho são requisitos básicos para um projeto de sucesso. Você está pronto para começar?

O universo das startups é o destaque deste sétimo caderno da série Você Empreendedor, publicado na edição desta terça-feira, 10 de julho. Veja os detalhes do programa Corredores Digitais, que está levando a cultura do empreendedorismo digital para todas as regiões do Estado do Ceará. Conheça os cases da Audo e da ICC BioLabs, startup e hub de inovação, respectivamente, que trabalham para democratizar o acesso à saúde.

Você sabia que para abrir uma startup é importante considerar os aspectos jurídicos do empreendimento? Conheça a palavra de especialistas sobre o tema. Na entrevista principal, o presidente da Associação Brasileira de Startups, Marcos Medeiros, fala sobre o panorama e as perspectivas do setor no País.