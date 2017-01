Starbucks planeja 367 lojas no Brasil

00:00 · 05.01.2017

São Paulo. Com um negócio que corresponde hoje a apenas 0,4% do global, a Starbucks no Brasil planeja se expandir e ter no País uma operação mais maciça, semelhante a dos Estados Unidos. A meta é chegar a 367 lojas em quatro anos apostando fora do eixo Rio-São Paulo. A expansão nacional deverá começar por Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Hoje, são 103 unidades no Brasil em 17 cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Para concretizar o plano mesmo durante a crise, a empresa já colocou no mercado produtos mais baratos e realizou seis grandes promoções por ano, além de lançar itens temporários, como o café expresso no sabor panetone, no Natal. Também deverá aumentar a oferta de alimentos para tentar manter as lojas cheias o dia todo, inclusive no horário do almoço.

A rede vem de um tempo sem inaugurações - não abriu unidades no País em 2016, o primeiro ano de Ricardo Rinkevicius no comando da empresa. O executivo conta que foi contratado para dar à operação brasileira uma cara mais parecida com a americana onde a rede é uma das maiores de café, com 13.172 pontos.