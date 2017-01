Só 20% aprovam atual proposta de reforma da Previdência

00:00 · 18.01.2017

Questionados sobre a idade ideal para a aposentadoria, 32,5% apontaram 60 anos, 21,7% citaram 55 anos e 20,5% responderam 50 anos ( Foto: Alex Costa ) Clique para ampliar

Somente 20% dos brasileiros estão de acordo com a atual proposta de reforma da Previdência do governo federal, que fixa a idade mínima da aposentadoria em 65 anos e o tempo de contribuição de 49 anos para que o trabalhador receba a aposentadoria integral. Foi o que concluiu uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), divulgada ontem.

A principal justificativa de quem é favorável, apontada por 50%, é que a Previdência não irá se sustentar a longo prazo, pois o número de pessoas mais velhas está crescendo e a quantidade de jovens está caindo. Já 17,6% acreditam que a reforma tornará o sistema mais justo, eliminando as diferenças entre os funcionários públicos e os da iniciativa privada, enquanto 12,8% avaliam que as pessoas estão vivendo com mais saúde e irão conseguir trabalhar por mais tempo.

O levantamento também mostra que 47% dos brasileiros reprovam a reforma da Previdência. O motivo mais citado para isso é que, depois de tantos anos trabalhando, as pessoas merecem se aposentar cedo para ter um tempo de descanso (28,3%), enquanto 25,4% são contrários à mudança porque ela vai acabar com o fator previdenciário e 16,5% acreditam que os impostos arrecadados são suficientes para garantir a sustentabilidade da Previdência.

Preparo e idade

Embora quase todos (95%) reconheçam a importância de se pensar na aposentadoria, 38% afirmam que não se preparam para esse momento.

A principal justificativa é o fato de nunca sobrar dinheiro (34%), seguida da alegação de ser muito cedo para pensar no assunto (20%) e de não saber como fazer isso (16%).

Questionados sobre a idade ideal para a aposentadoria, 32,5% apontaram 60 anos, 21,7% citaram 55 anos e 20,5% responderam 50 anos. Apenas 19,6% avaliam que os 65 anos, a idade mínima proposta pelo governo, é a melhor para se deixar de trabalhar. O levantamento mostra ainda que 56% dos entrevistados têm acompanhado de alguma maneira a discussão sobre a reforma, com destaque para homens (63%), pessoas com 55 anos ou mais (80%) e as classes A e B (77%). A pesquisa ouviu 606 pessoas residentes em todas as capitais do Brasil, com idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos e todas as classes sociais. A margem de erro é de 4 pontos percentuais e a margem de confiança de 95%.

O levantamento realizado pelo SPC Brasil e a CNDL foi divulgado um dia após o presidente Michel Temer (PMDB) afirmar que o governo não aceitará negociar a idade mínima para a aposentadoria, fixada em 65 anos, faixa etária que ocupa poucas vagas de trabalho. O Diário do Nordeste já havia mostrado que a reforma da Previdência deverá impactar o mercado de trabalho. O fechamento de postos no País é bastante intenso na faixa etária 50-64 anos, que perdeu mais de 330 mil vagas entre janeiro e outubro de 2016, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Opinião do especialista

Ideal seria outro modelo de mudança

Toda essa discussão de hoje decorre da forma de financiamento da Previdência do Brasil, com o modelo de repartição. Nesse modelo, os ativos jovens contribuem para os inativos aposentados na certeza de que, quando se tornarem inativos, uma nova geração de novos jovens vai contribuir para eles. Imagino que o governo atual acredita que está fazendo o que é possível hoje do ponto de vista político, mas o ideal seriam uma mudança mais profunda, com a construção de um sistema previdenciário misto, em que parte das contribuições fossem para o sistema de repartição e outra parte seria destinada a contas individuais, capitalizadas, e as pessoas não poderiam utilizar esses recursos agora, apenas na idade da aposentadoria.

Flávio Ataliba

Professor titular do CAEN-UFC