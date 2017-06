Site expõe dados de brasileiros

00:00 · 09.06.2017

São Paulo. Um site chamado Telefone.Ninja ganhou destaque nos últimos dias após viralizar em redes sociais e no aplicativo de mensagens WhatsApp. Ele permite que qualquer pessoa busque, de forma gratuita, informações pessoais como números de telefone fixo e celular, e-mail e endereço de um grande número de brasileiros na internet. A exposição dos dados sem permissão fez muitos brasileiros reclamarem nas redes sociais.

O banco de dados usado pelo site tem base no cadastro público de telefonia fixa, lista de assinantes do serviço divulgada pelas operadoras e que pode ser consultada no site oficial de cada uma delas. O site, porém, também mostra outros dados, como e-mail e telefone celular que, segundo fontes próximas às operadoras, têm origem em outros bancos de dados.