Sistema de pagamento de abono é suspenso

01:00 · 14.10.2017

Brasília. Os pagamentos do abono salarial, do Programa de Integração Social (PIS), estão suspensos em todos os canais da Caixa Econômica Federal até este domingo (15). A instituição está preparando os sistemas operacionais para pagamento das cotas do PIS por idade e aposentadoria, com calendário a ser iniciado em 19 de outubro.

"A Caixa está se preparando da melhor maneira, na estratégia de atendimento e na parte operacional e tecnológica, para que os beneficiários possam ter agilidade ao procurar os canais de saque", informou o superintendente nacional de Benefícios Sociais da Caixa Econômica Federal, Rogério Saab.

Cotas

A primeira fase do calendário do PIS é direcionada a maiores de 70 anos. Para titulares de conta individual na Caixa, a instituição vai liberar o saque na terça-feira (17).

Serão R$ 6,7 bilhões para 3,6 milhões de beneficiários com mais de 70 anos. O valor é 60% do total de R$ 11,2 bilhões disponível na ação especial de pagamento das cotas do PIS.