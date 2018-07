Sinduscon divulga lista de participantes

01:00 · 06.07.2018

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) divulgou as empresas participantes do Prêmio da Construção 2018. São elas: C. Rolim, A&B, Bspar, Correta, CR Duarte, Dias de Sousa, Ferraz, Muza e Porto Freire. A apresentação foi realizada durante reunião técnica que mostrou o manual de participação do Prêmio. Na ocasião, foram esclarecidas dúvidas sobre o processo de avaliação das construtoras concorrentes.

O encontro foi conduzido pelo presidente da Comissão do Prêmio da Construção, Augusto Souza, a superintendente do sindicato, Larissa Rolim, e a gerente de projetos, Ivna Baquit.

Solenidade

A cerimônia de entrega do prêmio ocorre no dia 30 de novembro deste ano. Promovido pelo Sinduscon-CE, o Prêmio Construtora do Ano se consolida como a mais importante premiação do setor, reconhecendo o mérito das ações realizadas em prol do desenvolvimento da construção civil no Estado.