Simplificação de tributos deve sair no fim do ano

00:00 · 07.02.2017

Brasília. As reformas para simplificar a cobrança de tributos como o Programa de Integração Social (PIS), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sairá até o fim deste ano, afirmou ontem (6) o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele confirmou que o governo estuda as propostas, mas ainda não possui data para enviar os projetos ao Congresso Nacional.

Segundo o ministro, a simplificação da estrutura tributária virá acompanhada de outras medidas para desburocratizar o pagamento de tributos, como o eSocial para as empresas (que unifica numa guia o pagamento de 13 tributos), previsto para entrar em teste em julho deste ano, e a nota fiscal eletrônica para serviços. De acordo com Meirelles, as reformas têm perspectivas favoráveis após a aprovação da emenda constitucional do teto de gastos federais, no fim do ano passado.

"Estamos trabalhando em uma outra coisa da maior importância, a chamada simplificação tributária no sentido de racionalizarmos, de simplificarmos toda estrutura tributária. Esse é um projeto de prazo maior, mas certamente muito importante".