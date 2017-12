Sicredi Ceará projeta crescer 10% em 2018

01:00 · 20.12.2017

Diretor presidente da executiva da Sicredi Ceará Centro-Norte, Marcos Aragão, diz que foco são profissionais da saúde, servidores e empresários ( Foto: José Leomar )

A Unicred Ceará, cooperativa idealizada pelos mesmos fundadores da Unimed Fortaleza, agora é Sicredi Ceará Centro-Norte. Entrando para o sistema centenário nascido no Rio Grande do Sul, a cooperativa financeira visa em 2018 crescer em 10% o número de associados, atualmente em 11 mil, e na movimentação financeira - a perspectiva é fechar 2017 com R$ 18 milhões, sendo R$ 7 milhões de sobras a serem divididas entre os próprios associados.

De acordo com o diretor presidente da executiva da Sicredi Ceará Centro-Norte, Marcos Aragão, a proposta é oferecer experiências diferenciadas aos clientes. A cooperativa financeira cearense tem como foco os profissionais da saúde, funcionários públicos, microempresários e funcionários.

"A Unicred surgiu dentro da Unimed, de um grupo de médicos que queriam se capitalizar, mas isso atingiu outros patamares. Antes, só podiam ser associados médicos. Hoje, qualquer profissional da saúde pode participar. Além disso, trabalhamos com funcionários públicos de todas as esferas - municipal, estadual e federal-, microempresários e microempreendedores e os funcionários dessas empresas. Nossa identidade é alavancar a inclusão social e financeira", afirma.

Segundo Aragão, o processo da cooperativa financeira funciona com as pessoas depositando dinheiro na cooperativa e esta, em contrapartida, disponibilizando crédito para que as pessoas desenvolvam suas atividades. Todo ano, os associados decidem, em assembleia, como os resultados (as chamadas sobras) serão distribuídos. Mesmo com abrangência nacional, as decisões da cooperativa são tomadas localmente, o que garante que o dinheiro movimentado no Ceará seja investido no próprio Estado. O objetivo é prestar serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso aos seus associados, sem fins lucrativos para a cooperativa, visando apenas a prestação do serviço.

"As taxas que a gente pratica, cheque especial, cartão, crédito pessoal, são totalmente diferentes do mercado. São taxas menores. E o mais importante: mesmo que eu cobre taxas maiores, se no fim do ano em exercício houver sobra, esse dinheiro volta para o associado. Diferente do banco, em que aquilo vai para o acionista. Nós vamos a uma assembleia, mostramos o resultado financeiro e distribuímos com os associados. É transparência e equidade. E o mais importante: relacionamento. É totalmente diferente quando você é sócio de uma instituição. Você tem voz, pode ser ouvido", completa.

Abrangência

A Sicredi Ceará Centro-Norte conta com 10 agências, sendo quatro em Fortaleza e as demais nos municípios de Russas, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixadá, Sobral, Itapipoca. Em todo o País, são cerca de 3,5 milhões de associados e 1.500 agências espalhadas em 21 estados. O Sicredi a nível nacional soma ainda R$ 66 bilhões em ativos, cerca de 22 mil colaboradores e saldo de empréstimo em torno de R$ 50 bilhões.

"A cooperativa não visa o lucro, ela visa a participação, o engrandecimento das pessoas. Quando sobra dinheiro, ele é distribuído para quem movimenta. Para ser sócio, precisa de um capital. O valor mensal, para funcionário público, é R$ 25. Para pessoa física, R$ 50. E pessoas jurídicas, R$ 100. Deveremos ter uma adequação no estatuto a fim de flexibilizar a entrada de novos membros em breve", diz.

Aragão enfatiza, ainda, que apesar de se tratar de investimento, a Cooperativa oferece riscos mínimos aos associados. O retorno, segundo ele, é 100% da taxa Selic. Além disso, todo o Sistema é regulado pelo Banco Central (BC), oferecendo mais segurança ao investidor.

"Somos, da mesma forma que qualquer instituição financeira, fiscalizados e regulados pelo BC. Então, o associado pode ter certeza que da mesma forma que o BC trata qualquer instituição financeira, ele também nos trata, nos fiscaliza. Nosso comportamento de mercado é como de qualquer instituição financeira. Então, nós também temos fundos garantidores de crédito, que é, por exemplo, caso um banco ou instituição financeira chegue à insolvência, existir aquela garantia às aplicações", ressalta.

Entes públicos

Outra novidade aguardada para 2018 é a adesão de entes públicos ao Sistema Sicredi. Conforme o diretor presidente da executiva, tal possibilidade foi autorizada pelo Congresso Nacional no começo do mês. Para ele, tudo converge à importância da democratização do acesso financeiro. "Hoje, a gente vê que a agência bancária de tal cidade que foi explodida. Às vezes, era a única agência dali. Aquelas pessoas, 20 ou 30 mil, estão completamente desassistidas financeiramente. A inclusão financeira, hoje, é uma necessidade que eu diria até básica para a população. E aquelas pessoas têm de se deslocar para pagar suas contas, receber seus salários. E nisso o cooperativismo faz diferente. Hoje, o Sicredi tem agência em cidades que não têm mais nenhuma instituição bancária de primeira linha", frisou.