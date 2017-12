Shoppings projetam alta de até 15% nas vendas

01:00 · 23.12.2017

Iguatemi deve receber 200 mil pessoas no fim de semana ( FOTO: KLÉBER GONÇALVES )

Com a economia apresentando sinais de retomada do crescimento, a expectativa dos shoppings da Capital cearense para a movimentação de pessoas e as vendas no fim de semana do Natal - 22, 23 e 24 de dezembro - é que 2017 registre um resultado até15% superior a igual período do ano passado. A Boa Vista SCPC estima que as vendas, no País, para o Natal de 2017 deverão ser as melhores desde 2010, superando em 4,2% as de 2016.

Segundo o superintendente do Shopping Iguatemi, Wellington Oliveira, a perspectiva vai além, já que o empreendimento estima que este fim de ano deverá marcar o melhor resultado desde a inauguração, em 1982, e da última expansão, em 2015.

"Nós estamos bem satisfeitos com a movimentação desse fim de ano, que vem surpreendendo desde a Black Friday, e esperamos receber mais de 200 mil pessoas nesse final de semana, contando com a sexta-feira", disse.

Segundo o representante do Iguatemi, o shopping deverá registrar um aumento de 15% nas vendas antes do Natal, em comparação com o ano passado. Já o fluxo de consumidores, de acordo com Oliveira, deve ser 10% superior ao de 2016.

Para o shopping Del Paseo o incremento na movimentação para o fim de semana deverá ser 12% em relação ao ano passado, enquanto as lojas deverão registrar 10% a mais de vendas. De acordo com o superintendente do centro comercial, Eizon Távora Said, a expectativa é de que 2017 também seja melhor como um todo. Neste ano, o Del Paseo estima receber 10% a mais do que em 2016, enquanto as vendas devem ser 7% maiores.

Humor dos clientes

"A vontade das pessoas de comprar melhorou bastante, e elas estão saindo com mais sacolas do que em outros anos. Já percebemos que o consumidor está comprando mais e devemos ter o melhor resultado para o fim de ano desde 2014", disse Said.

O Grand Shopping afirmou que o fim de semana do Natal, tanto as expectativas de venda quanto a de fluxo de clientes, deverá ter um aumento entre 8% e 12% em comparação com igual período de 2016.

Já o Shopping Parangaba deverá receber um fluxo de clientes 20% maior, considerando apenas o sábado (23). Para as vendas, o incremento estimado deverá ser 15% maior. Em comparação com os dias normais de funcionamento, o fluxo de consumidores deverá dobrar.

A gestão do North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping espera registrar alta de 11% para as vendas e 15% para o fluxo, considerando comparando os anos de 2017 e 2016.