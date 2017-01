Shoppings oferecem ônibus gratuito

00:00 · 11.01.2017

Até o dia 31 de janeiro, durante as férias, o shopping RioMar Fortaleza e o Iguatemi estarão oferecendo aos turistas da Capital cearense ônibus gratuitos aos locais, percorrendo por vários hoteis da cidade. Além do transporte, o serviço oferece ainda atendimento de bordo e guias.

O itinerário do Tourist Service do RioMar percorre por 22 hotéis da orla da Praia de Iracema, Av. Beira-Mar e Praia do Futuro. Os turistas interessados em utilizá-lo podem procurar a recepção do hotel em que estão hospedados. O serviço funciona de segunda a domingo.

Já o Iguatemi realiza esta ação há 11 anos, nos meses de janeiro e julho. Neste mês, o ônibus fará os traslados entre 15 hotéis e o shopping. Os três horários de saída partindo do primeiro hotel são 10h, 16h e 19h.

Os horários de retorno, do shopping aos hotéis, são 14h, 20h e 22h. Os desembarques e embarques no Iguatemi acontecem no acesso próximo às Lojas Americanas.