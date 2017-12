Shoppings lotados no fim de semana; até 200 mil pessoas

01:00 · 18.12.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

A movimentação nos shopping centers de Fortaleza nesse fim de semana foi intensa. Até 200 mil pessoas passaram pelo Iguatemi no sábado e domingo, de acordo com o superintendente Wellington Oliveira. "Estava bem lotado neste fim de semana. Esperamos um crescimento médio de até 10% no fluxo. Para esse domingo a alta foi de 16%".

Ainda segundo ele, os lojistas estão bastante animados com a comercialização. "Nossa expectativa é um crescimento entre 12% e 15% nas vendas. As lojas estão cheias e os novos estabelecimentos estão muito satisfeitos com o movimento", afirma Oliveira. O Iguatemi tem uma média diária de 70 mil pessoas e nos fins de semana que antecedem o Natal este movimento tende a aumentar. Para atender a alta no fluxo de consumidores, o Iguatemi vai funcionar em horário diferenciado a partir da quinta-feira (21). De acordo com Oliveira, o shopping vai abrir às 9h e encerrar as atividades às 23h até o sábado (23). Já no domingo, véspera de Natal, o Iguatemi funcionará das 10 às 18h. "Vai ser uma semana bastante movimentada", reitera o superintendente.

Grand Shopping e Del Paseo

A elevação no número de consumidores e de vendas também está sendo percebida no Grand Shopping, em Messejana. Conforme Gesley Siqueira, superintendente do equipamento, o fluxo e as vendas estão crescendo neste fim de ano, em comparação a 2016. "Neste fim de semana, a expectativa é de um aumento em 12% e 15% nas vendas e 20% a 25% no fluxo de pessoas".

Os resultados desse fim de semana também foram positivos para o Del Paseo, mostrando a perspectiva de um Natal melhor. "A gente está esperando um movimento bem maior neste fim de ano e isso já foi verificado no último sábado (16). Acreditamos em um crescimento de 10% no fluxo de pessoas comparado a fins de semana normais. Já deu para sentir esse incremento", explica o superintendente Eizon Said. Mas espera movimento ainda maior a partir desta quarta-feira (20). "As pessoas postergaram um pouco as compras de Natal e nós esperamos um crescimento de até 7% nas vendas em relação ao ano passado". A partir de quarta até sábado, o shopping abrirá das 8 às 22h. No domingo, o funcionamento segue das 9 às 18h. "O importante é que a gente está com campanhas de Natal. A cada R$ 150 em compras os clientes concorrem a 15 vale-compras de R$ 5 mil e 10 de R$ 1 mil", finaliza.

RioMar, Benfica e Ancar

Com dois centros de compras na Capital, o RioMar informou que apenas nesse fim de semana houve um incremento de 50% no fluxo de pessoas em relação aos fins de semana normais na unidades do Papicu e Presidente Kennedy. Já o Benfica comunicou que o movimento de consumidores e volume de vendas nesse fim de semana foram superiores à expectativa. A porcentagem de crescimento ainda será apurada, conforme a superintendente Marcirlene Pinheiro. Foi o segundo domingo que o shopping funcionou mais cedo, abrindo às 13h e encerrando as atividades às 21h. Nos dias 21, 22 e 23 o Benfica terá operações das 9h às 23h. Nesta semana de Natal, o shopping irá promover programação artística e cultural em alusão à data. As vendas nos centros de compras da Ancar Ivanhoe (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul e North Shopping Maracanaú) tiveram crescimento de 11% somente nesse sábado e domingo. Já o fluxo de consumidores registrou alta de 15%.

Preferência

De acordo com pesquisa Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), 27,8% dos consumidores farão as compras nas lojas de shopping. Cerca de 44% pretendem ir aos supermercados e hipermercados. Já 28,4% preferem os centros comerciais. Outros 21,9% irão às lojas de ruas/bairros/galerias e 3,4% nas lojas de departamentos. Apenas 1,3% deve fazer as compras pela Internet.