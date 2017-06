Shoppings esperam fluxo de clientes até 70% maior

00:00 · 10.06.2017 por Levi de Freitas - Repórter

Além de comprar presentes e concorrer a prêmios, os casais também podem aproveitar a programação especial preparada pelos shoppings para a data, incluindo atrações musicais e sessões gratuitas de cinema ( Foto: Helene Santos )

A quantidade de pessoas que irá passar pelos shoppings centers da Capital durante este fim de semana, véspera do Dia dos Namorados, deve ser até 70% maior em comparação com a data do ano passado. A expectativa dos lojistas chega a um incremento de até 20% nas vendas.

O cenário mais otimista é percebido no Grand Shopping Messejana. De acordo com o superintendente, Valmir Costa, é espera uma quantidade de pessoas 70% maior em comparação com um fim de semana comum no centro de compras. Em seu primeiro Dia dos Namorados, o Grand Shopping oferece aos casais sorteios de quatro pacotes de hospedagem em Jericoacoara além de oito cartões de vale-compras no valor de R$1.000,00 cada.

"Para participar, o consumidor deverá efetuar compras no valor de R$150,00, que poderão ser acumulativos, garantindo um cupom para o sorteio. Nas compras de quinta a domingo, os cupons são em dobro", declara Simone Ponce, gerente de marketing. A campanha segue até o dia 18 de junho.

O Shopping Benfica também crê em bom incremento. A superintendente do estabelecimento, Marcilene Pinheiro, afirma que, para a data, a expectativa é de aumento de 40% no fluxo e de 20% no faturamento.

Na programação do Benfica, o carro-chefe é a campanha "Nosso Amor Vale Ouro". Cada R$150 em compras nas lojas aderentes vale um cupom promocional para concorrer a R$30 mil em ouro. A participação poderá ser feita até o dia 19. O sorteio será dia 20.

Até dia 12, estará em funcionamento o "Estúdio dos Namorados", que permite fazer a gravação de um CD personalizado. A atração funciona de 12h às 20h.

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy preveem um aumento de 30% nos visitantes em relação a fins de semana comuns. Até o dia 12, os consumidores que realizarem compras nas lojas dos dois shoppings poderão participar da Promoção "Dia dos Namorados". A cada R$ 100 em compras, o cliente recebe um cupom para concorrer ao sorteio de uma viagem para Nova York com acompanhante.

No domingo, o RioMar Fortaleza (Papicu) recebe o show de Geraldo Azevedo - Voz e Violão, às 19h30. A entrada é gratuita, por ordem de chegada a partir das 16h. No RioMar Kennedy, os clientes que participarem da promoção ganharão uma foto lembrança na "Cabine do Beijo".

No Iguatemi, a expectativa é de aumento de 10% no fluxo do fim de semana. Conforme a projeção do shopping, cerca de 160 mil pessoas deverão passar pelo equipamento, com uma perspectiva de crescimento também de 10% nas vendas, em comparação com o Dia dos Namorados do ano passado. Somente no sábado, dia que deverá ser o mais movimentado, são aguardadas 90 mil pessoas.

A ação do Dia dos Namorados 2017 do Iguatemi oferece aos clientes a publicação gratuita de fotos dos casais em várias mídias do shopping, através da participação da "Cabine do Amor".

"Acreditamos que é cada vez mais comum casais terem o desejo de ver suas fotos publicadas em lugares de destaque para milhares de pessoas. No Iguatemi, circulam 70 mil pessoas por dia e nossas redes sociais têm centenas de milhares de seguidores. É uma ótima oportunidade para os clientes mostrarem o quanto estão apaixonados", aponta a gerente de marketing do empreendimento, Rachel Mendonça.

No North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping, a expectativa é aumentar em 7% as vendas e 5% o fluxo de pessoas em comparação ao período promocional do ano anterior. Nos três equipamentos, está em andamento a segunda edição da campanha "O Amor está no Ar". São sorteados vales-viagens de R$5 mil com direito a acompanhante a partir de R$100 em compras.

O Via Sul Shopping realiza o Cine com Crush, com sessões gratuitas de filmes românticos, realizadas nos dias 10 (15h e 19h), 11 (15h) e 12 (19h).