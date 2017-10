Shoppings e Centro vão abrir dia 12

01:00 · 11.10.2017

No feriado de Nossa Senhora Aparecida, data que coincide com o Dia da Criança, o que seria um dia parado para o comércio cearense se transforma em mais uma oportunidade de faturamento, já que lojas de rua e de shoppings devem manter-se de portas abertas amanhã.

No shopping Iguatemi, o funcionamento será normal, de 10h às 22h. Os empreendimentos da Ancar Ivanhoe e o Shopping Parangaba também estarão em plena operação nesta quinta-feira. O shopping RioMar, além das lojas e praça de alimentação em funcionamento e outros serviços disponíveis, a aposta é na programação infantil para atrair adultos e crianças na data.

No RioMar Fortaleza, haverá Viradinha Cultural, com 9 horas de atividades infantis como shows, dança, pintura e outras oficinas. No Kennedy, haverá camarim da Xuxuzinha com penteados para os pequenos e o empreendimento recebe, ainda, a nova atração "Piquenique na Floresta", com brinquedos infláveis e atividades de arvorismo para as crianças, das 14h às 21h.

O Shopping Benfica também investirá nas atrações voltadas para as crianças nesta quinta-feira. O empreendimento realizará oficina de culinária e a Penteadeira Divertida para quem quiser fazer penteados. Haverá ainda apresentação da Cia Mix da Alegria.

Off Outlet

O OFF Outlet Fashion Fortaleza também funcionará em horário normal, das 9h às 21h, com descontos de até 80%. Na data, o empreendimento estará com programação especial para o público infantil, como parquinho grátis, trenzinho com personagens infantis e a apresentação do grupo Cia Mix da Alegria.