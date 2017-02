Setores se unem para recolocar CE na rota da moda

00:00 · 03.02.2017 por Carol Kossling - Repórter

Os setores de têxtil e confecção do Ceará estão engajados na missão de recolocar o Estado entre os principais locais do País quando o assunto é moda. E para que isso se concretize, é preciso uma reação da economia nacional. "Isso está começando a acontecer, a confiança está voltando", afirmou o presidente do Sindicato da Indústria de Confecções de Roupas de Homem e Vestuário no Estado do Ceará (Sindroupas-CE), Fernando Trajano.

Para o titular da entidade, o que é necessário no momento é mais ânimo dos empresários para voltar a investir, pois 2017 está apenas começando e já existe uma sinalização boa em relação à queda do juros e também da inflação. "Com isso, achamos que o mercado está propenso a fazer investimentos", sinalizou. Para unir ainda mais a cadeia têxtil cearense, segundo Fernando Trajano, diálogos com faculdades e com instituições profissionalizantes já foram abertos e estão acontecendo treinamentos e capacitações na parte de mão de obra.

O Sindroupas, junto com o Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem em Geral no Estado do Ceará (Sinditêxtil-CE) e com o Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas e Chapéus de Senhoras no Estado do Ceará (Sindconfecções-CE), lançou ontem à noite, na Casa da Indústria, na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), a segunda edição do Ceará Moda Contemporânea.

Referência local

Com investimento de R$ 1 milhão, o evento este ano acontecerá em agosto, de 16 a 18, no Centro de Eventos do Ceará, e estará desassociado do concurso de mesmo nome, que será realizado no primeiro semestre no Dragão Fashion Brasil.

"A feira é voltada para confecções aqui do Ceará e tem a missão de recolocar no cenário nacional da moda o Estado, que hoje está um pouco esquecido. Outras feiras como em Pernambuco e Minas Gerais acabaram surgindo", observou. O Ceará Moda Contemporânea é destinados apenas para compradores, e não cliente final.

Antes mesmo do lançamento oficial, o evento já tinha 20% dos espaços comercializados para empresas do segmento de lingerie, infantil, surfwear e jeanswear. A intenção é ter 150 marcas expositoras para atrair um público comprador, nacional e internacional 40% maior do que em 2016. "A maior parte dos compradores vem do Sul, Sudeste, e Nordeste", declarou.

O presidente destacou que hoje os produtos mais informais são os que são vendidos no Ceará, e isso não gera riqueza. "Queremos trazer um conceito de moda cearense para levantar o Estado, pois a confecção é um dos setores que mais agrega mão de obra, após o da construção civil. As pessoas hoje estão precisando de emprego", informou.

Sinais de esperança

O lançamento contou com a palestra Gestão por Resultados, ministrada pelo sócio-diretor de operações da Gomes de Matos Consultores Associados, Guilherme Pequeno, para os empresários dos três setores.

Pequeno analisou de forma geral que, após queda por três anos consecutivos, o mercado não deve cair mais este ano, e a expectativa é de crescimento. "Esperamos que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha crescimento de 0,5% ao ano", disse.

Segundo o diretor, estes segmentos são movidos pela expectativa de emprego e consumo. E o índice de desemprego deve se manter estabilizado no primeiro semestre, com melhoria no segundo, devendo sair de 12 milhões para 9 milhões.

Expectativa

Outro índice que anima o mercado, na visão de Guilherme Pequeno, é que depois de 14 meses que o saque foi maior que os depósitos na poupança, novembro e dezembro tiveram mais depósitos, o que significa que a população conseguiu no nível de informalidade regular a renda ou reduziu um pouco sua renda para equilibra a conta. "Aumentaram muito a perspectiva que teremos um 2017 menos difícil", disse.

O diretor acredita que o setor possa ter um crescimento nacional de 4,5%. O saque de contas inativas do FGTS também vai ajudar as pessoas a quitarem suas dívidas e voltarem a comprar e investir.

"As pessoas vão renovar vestuário, fazer pequenas reformas. Isso ajuda a dinamizar a economia. As pessoas voltam a consumir". E, com a progressiva queda na taxa básica de juros e as perspectivas de se fechar o este ano melhor irão influenciar para que os empresários tirem dinheiro das aplicações e o destinem aos negócios.

Gestão por resultados

Em suma, Guilherme Pequeno expõe as preocupações dos empresários atualmente com o custo Brasil, a inadimplência, falta de novos líderes e a concorrência desleal. O diretor orientou que é preciso estabelecer metas para os três cenários, pessimista, realista e otimista e com base neles fazer um planejamento anual com revisões trimestrais.

Para os segmentos locais, ele enfatizou que o foco é o cliente. "Os pilares das estratégias, pessoas e sistemas devem estar todos alinhados com o foco do cliente". O diretor ressaltou que o consumidor esta mais exigente e que, por isso, "é preciso ter produto adequados, estrutura de custos e estratégia de relacionamento com clientes. Se as pessoas compram menos na crise, é preciso manter a fidelidade e o relacionamento", afirmou.