Setores reagem, e PIB do Ceará deve avançar 1,5% neste ano

Agropecuária emplacou o melhor resultado entre as atividades pesquisadas no Ceará, com 24,38% de crescimento entre julho e setembro de 2017 Os serviços, cuja participação na economia do Estado chega a cerca de 75%, tiveram um crescimento de 1,91 no terceiro trimestre do ano ( Foto: HELENE SANTOS ) A indústria cearense voltou a crescer, segundo atesta os números divulgados pelo Ipece, ao emplacar 0,38% ante o 2º trimestre do ano ( Foto: Cid Barbosa )

A série de oito quedas consecutivas no Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará estancou e o Estado emplacou, no terceiro trimestre deste ano, o segundo período seguido de alta. Revelado pelo governador Camilo Santana na última semana, o bom desempenho de 2,79% entre julho e setembro ante o trimestre anterior sinaliza, segundo avaliação dos analistas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), "a retomada da economia", com chance real de fechar o ano com, "pelo menos, 1,5% de crescimento na economia cearense".

> Taxa de desocupação decrescente surpreende

"A expectativa de crescimento de 1,2% do começo do ano, que continuávamos mantendo no segundo trimestre, foi superada quando saiu o terceiro trimestre, agora, e o acumulado do ano foi de 1,36%. Assim, já superamos as expectativas para todo 2017 e o que vier para frente é lucro. Então, a gente já está esperando um 4º trimestre positivo", declarou Nicolino Trompieri, analista de políticas públicas do Ipece, durante apresentação na tarde de ontem (14).

Com o último resultado, Trompieri avalia que "a tendência de retomada da economia no Estado está verificada no 2º e 3º trimestres" e deve se tornar mais presente no fim do ano.

Movimento disseminado

Ao afirmar que o comportamento da economia cearense acompanha o ritmo nacional porém com mais intensidade, tanto quando a tendência é para quedas quanto para altas, o analista Daniel Suliano afirma que "a retomada se disseminou em todos os setores da economia". Para justificar a afirmação, ele cita "a inflação ancorada na meta e, mundialmente falando, o cenário economicamente estável".

No Ceará, especificamente, agropecuária (24,38%), indústria (0,38%) e serviços (1,91%) emplacaram saldos positivos ante o trimestre imediatamente anterior - resultando no 2,79% de alta no período. "Esses números mostram que a nossa retomada tende a ser mais célere que a brasileira", arremata o analista.

Agricultura inicia retomada

Suliano também apontou que o resultado do setor agrícola no primeiro trimestre (-0,43%) - o qual continuava negativo, mas em menor patamar - iniciou a retomada do crescimento e, a partir disso, foi disseminado para serviços e indústria. A partir do segundo trimestre de 2017, período de maior atividade para a agropecuária cearense, o setor emplacou uma alta de 58,65%. Neste ano, a agropecuária já acumula um crescimento de 29,68% - o maior dentre os pesquisados. Entre os destaques do setor, segundo informam os analistas do Ipece, estão as produções de leite e também de ovos.

O analistas ainda observaram que a quadra chuvosa de 2017 foi menos drástica que as anteriores, o que resultou em menor impacto da seca sobre alguns produtores e, consequentemente, melhor desempenho do setor no terceiro trimestre.

I

ndústria reage a estímulos

Por sua vez, a indústria foi tomada por uma maior confiança e voltou a crescer, conforme diagnóstico do analista Witalo Paiva. "A indústria antecipa tudo que acontece com o comércio, porque o 3º trimestre é quando as fábricas recebem as demandas para o fim do ano. Isso faz a expectativa para 2017 tomar uma curva ascendente", falou, justificando a afirmação ao dizer que "a nossa indústria se volta para o consumo das famílias e com isso a retomada das compras aquece a produção".

Paiva apontou ainda o resultado de segmentos da indústria, como o de transformação (3,05%) que tem maior responsabilidade no desempenho do setor como um todo. Também com índice positivo está o segmento de eletricidade, gás e água (1,20%). No entanto, a construção civil (-1,75%), que tinha ocupado espaço importante anos antes devido aos grandes investimentos no Estado, continua negativa - apesar de cair menos que em semestres anteriores.

Já a indústria extrativa mineral sofre com o desmonte feito pela Petrobras no Ceará. Com desempenho ligado diretamente à extração de petróleo em território cearense, o segmento despencou 21,06% no 3º trimestre de 2017 ante o trimestre imediatamente anterior.

Expectativa sobre serviços

Ao mencionar o chamado "efeito contágio", pelo qual empresas e famílias demandam sobre os setores produtivos e fazem a atividade econômica ter força em cada um deles, o analista Alexandre Cavalcante despejou sobre o setor de serviços as maiores expectativas para o resultado positivo do PIB cearense no último trimestre deste ano.

Este setor, com destaque para o comércio varejista, detém maior participação no PIB cearense - cerca de 75% contra cerca de 20% da indústria e cerca de 5% da agropecuária - e, como já se é esperado, as festas de fim de ano representam o melhor período de vendas. No cenário analisado pelos analistas do Ipece, a volta do consumo das famílias e a retomada de confiança pela indústria devem resultar em um fim de ano cuja economia seja mais ativa. Ou seja, os indícios do fim da crise no Estado realmente devem ser verificados no 4º trimestre de 2017.