Setor público tem déficit de R$ 155,8 bi

00:00 · 01.02.2017

Brasília. O setor público (União, Estados e municípios) registrou um déficit primário (receitas menos despesas antes do pagamento de juros) de R$ 155,7 bilhões em 2016, o pior resultado da história, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central ontem (31).

O resultado corresponde a 2,47% do Produto Interno Bruto (PIB), e representa um aumento de R$ 44,5 bilhões em relação ao resultado negativo de 2015, que representou 1,85% do PIB. É o terceiro ano seguido de resultado negativo nas contas públicas.

O resultado reflete a queda na arrecadação, consequência da crise econômica, e o aumento em despesas importantes, como as com Previdência. Apesar do rombo recorde, o resultado ficou dentro da meta para o setor público para o ano passado, de R$ 163,9 bilhões. Somente em dezembro, o déficit primário foi de R$ 70,7 bilhões, o segundo pior da história - no mesmo mês de 2015, o resultado havia sido negativo em R$ 71,7 bilhões.

Governos regionais

Em 2016, os governos regionais registraram um superávit de R$ 4,6 bilhões - em 2015, o resultado positivo havia sido maior, de R$ 9,6 bilhões. Os governos municipais fecharam o ano com um déficit de R$ 2,12 bilhões, mas isso foi compensado pelos governos estaduais, que em 2016 registraram um superávit de R$ 6,7 bilhões. Tanto as empresas estaduais federais quanto as estatais dos Estados tiveram déficit no ano passado - esses resultados negativos foram de, respectivamente, R$ 836 milhões e R$ 466 milhões.

ANÁLISE

Bolsa avança 7,3% em janeiro

O mercado financeiro brasileiro ignorou o cenário externo e garantiu ganhos na Bolsa durante a sessão de ontem (31). O dólar também seguiu o noticiário doméstico e se valorizou ante o real, contrariando movimento visto ao redor do mundo. O Ibovespa avançou 0,57%, a 64.670 pontos. Em janeiro, a alta foi de 7,3%. O ganho foi sustentado pela valorização de mais de 7% da Cemig (estatal mineira), Petrobras e alguns papéis do setor financeiro.

No mercado internacional, o pregão foi marcado por mais um dia de queda na Europa e nos Estados Unidos. Após a primeira semana de euforia, medidas polêmicas do novo presidente americano, Donald Trump, começam a repercutir sobre os mercados financeiros. Resultados ruins da companhias americanas também afetaram o resultado das Bolsas.

O índice Dow Jones, que na semana passada rompeu recorde histórico de 20 mil pontos, nesta terça estava em 19.842 pontos, queda de 0,65% por volta das 18h30.

Na contramão do exterior, a moeda americana subiu 1% ante o real nesta terça-feira, impulsionada pela fala do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn. Na cotação à vista (usada em operações no mercado financeiro), a moeda subiu 1,11%, para R$ 3,1508. O dólar comercial (usado em operações de comércio exterior) ganhou 0,73%, a R$ 3,1520. O movimento, no entanto, não foi suficiente para apagar os ganhos vistos em janeiro. No fechamento deste primeiro mês de 2017 o dólar recuou 3,19% ante o real.