Setor de seguros tem crescimento de 16,2% no Ceará

00:00 · 06.01.2017

O setor de seguros no Brasil registrou crescimento em pleno 2016, quando a crise se aprofundou, e o desempenho do segmento no Ceará ficou bem acima da média nacional. As seguradoras arrecadaram R$ 5,2 bilhões no Estado de janeiro a novembro de 2016, alta de 16,22% frente aos R$ 4,5 bilhões registrados em igual período de 2015. No País, o crescimento foi de 8,2%, representando uma arrecadação de R$ 210,6 bilhões nos primeiros 11 meses do ano passado.

Os dados são da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) e consideram as carteiras de seguros gerais, vida, previdência complementar aberta e capitalização, mercados supervisionados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Em meio à presença do governo de reformar a Previdência Social, os planos de previdência privada se destacaram no setor de seguros no Ceará e no Brasil.

Em relação ao Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL), a alta foi de 35,64% no período entre janeiro e novembro de 2016 ante igual período do ano anterior, com o crescimento da arrecadação de R$ 2,3 bilhões para R$ 3,1 bilhões.

Tipos

Dentre os tipos de seguro que impulsionaram o crescimento do setor no Brasil no acumulado dos 11 primeiros meses do ano passado está o de vida individual, que teve crescimento de 28,4%, com uma receita de R$ 6 bilhões, correspondendo a 2,8% do total do setor.

As arrecadações via VGBL, assim como no Ceará, também tiveram bom desempenho nacionalmente, com expansão de 20,8%. Isso representa receita de R$ 90,4 bi, correspondente a 42,9% do total do mercado.

Também se destacaram os seguros rurais, com aumento de 10,1%. Com arrecadação de R$ 3,3 bi nos 11 primeiros meses de 2016, o segmento atingiu uma fatia de 1,6% do total de receitas dos seguros no País.

Tiveram ainda desempenhos positivos os seguros habitacional, com incremento de 10,1% (receita de R$ 3,1 bilhões ou 1,5% do total); e de crédito e garantias, com alta de 8,9% (receita de R$ 2,7 bilhões ou 1,3% do mercado de seguros).

Houve quedas, entretanto, nos seguros de riscos de engenharia (-25,2%), seguros de garantia estendida (-9,7%), planos tradicionais de risco (-6,4%), capitalização (-3,5%), seguros de automóveis (-2,7%) e seguros de vida coletivo (-0,5%).

Os últimos dados do segmento de saúde privada, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), são de setembro do ano passado. Até aquele mês, a arrecadação foi de R$ 120,7 bilhões, crescimento de 12,2% contra igual período de 2015.

Previsão

A previsão da CNseg é de que o setor feche o ano de 2016 com um crescimento de 9% frente a 2015, desconsiderando o segmento de saúde complementar. Para este ano, a confederação estima um crescimento consolidado entre 9% e 11%. "Mas esse desempenho dependerá, claro, dos avanços no país em termos de fundamentos, reformas básicas e recuperação econômica", afirma Marcio Serôa de Araujo Coriolano, presidente da CNseg.