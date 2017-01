Sesc eleva preço da refeição em restaurantes

00:00 · 05.01.2017

Os comerciários que frequentam os restaurantes do Serviço Social do Comércio do Ceará (Sesc-CE) tiveram uma surpresa no início desta semana. Os preços das refeições tiveram um considerável aumento, o valor do quilo passou de R$13 para R$16, uma alta de 23,07%. Já a "quentinha", teve um acréscimo de R$6 para R$8, resultando em um reajuste de 33% .

"Eu sempre frequentei pela vantagem, por ter um bom preço e pela comida ser ótima. O salário mínimo aumentou 6%, você acaba comprometendo ainda mais a renda", questionou um comerciário que preferiu não se identificar.

De acordo com o cliente, apenas a refeição feita no almoço no local compromete em 20% a sua renda. "Eu tenho carteirinha do Sesc, é um benefício para o trabalhador, mas esse aumento foi muito alto, prejudicou a gente", lamentou.

Resposta

Em nota enviada para a reportagem, o Sesc confirmou que os valores foram reajustados em janeiro de 2017, alegando que a alta decorreu para que seja mantido serviços com um padrão de qualidade. A instituição disse ainda que a informação foi repassada durante todo o mês de dezembro de 2016 a seus usuários.

"O preço repassado ao comerciário é de R$16,00 por quilo da refeição, inferior à média do valor do self-service em Fortaleza, que é de R$ 25,02, de acordo com a Pesquisa do Preço Médio 2016, divulgada pela Sodexo Brasil", enfatizou a nota.

O comunicado destacou ainda que mesmo com as altas nos valores do quilo e na "quentinha", a instituição continua oferecendo uma alimentação de baixo custo aos comerciários cearenses que frequentam os locais.

O Sesc possui restaurantes nas unidades do Centro (Rua 24 de Maio, 692 e Rua Clarindo de Queiroz, 1740), Iparana (Av. José Alencar, 150, Caucaia), RioMar Papicu e RioMar Kennedy.