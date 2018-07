Servidores: banco de talentos disponível

01:00 · 18.07.2018

Brasília. O aplicativo do Banco de Talentos, plataforma digital do Governo Federal para registro do currículo dos servidores, já está disponível no serviço Google Play, mas apenas para cadastro de informações. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, "em breve" será lançada a versão do aplicativo na App Store da Apple e, ainda neste ano, as funcionalidades para seleção de servidores ficarão disponíveis.

No início deste mês, o ministério publicou a Portaria nº 193, com o objetivo de facilitar a realocação de servidores e empregados públicos entre órgãos federais. A medida alcança funcionários civis que atuam no Poder Executivo e empresas públicas controladas pelo Governo Federal. Agora cabe ao próprio ministério o poder de gerenciar e autorizar ou não todos os processos de transferência.

O Banco de Talentos tem o objetivo de facilitar essa movimentação, com inserção de informações profissionais pelos servidores federais.