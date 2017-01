Serviços financeiros e telecom lideram queixas

00:00 · 13.01.2017

Telecomunicações, serviços financeiros e produtos de telefonia e informática continuam sendo as áreas que mais recebem reclamações do consumidor cearense por meio do consumidor.Gov.Br, site que, no Ceará, é administrada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon). O primeiro segmento teve, em 2016, 4.473 queixas (42,65% do total); o segundo, 3.394 reclamações (32,36%); e o terceiro, 1.107 (10,55%). As três áreas também haviam sido as mais contestadas em 2015.

Internautas utilizaram o consumidor.Gov.Br no ano passado para reclamar, principalmente, sobre situações relacionadas a cartões (crédito, débito ou de loja). Foram 1.345 contestações referentes a esse assunto, ou seja 12,82% do total. Em seguida, figuraram questões relativas a TV por assinatura (823 ou 7,85% do total), pacotes de serviços (759 ou 7,24%), telefonia móvel pós-paga (757 ou7,22%) e bancos de dados e cadastros dos consumidores, como SPC, SCPC e Serasa ( 754 ou 7,19%).

Com relação aos problemas mais registrados pela plataforma, os mais comuns foram os de cobranças indevidas ou em duplicidade (44,67% do total), incluindo, por exemplo, situações em que o cliente é cobrado por um serviço que não solicitou. Os consumidores também recorreram muito ao site devido ao não cumprimento da ofertas e falta de acesso a contratos (17,78%); e à má qualidade de serviços e produtos ( 14,62%).

Ranking

O Decon também fez uma lista das dez empresas que foram os principais alvos de reclamações dos usuários do consumidor.Gov.Br em 2016. A Oi figura em duas posições: em primeiro lugar, com 1.629 contestações ao serviço de telefonia fixa; e na terceira posição, com 713 reclamações à telefonia móvel.

Em segundo lugar, figurou a TIM (845 reclamações). Completam o ranking a Vivo (543), Sky (cerca de 530), Caixa Econômica Federal (511), Boa Vista Serviços - Serviço Central de Proteção ao Crédito (372), Claro (telefonia móvel, 333), Banco do Brasil (263) e Itaú Unibanco (248).

Sobre o ranking, a Oi informou que investiu R$ 78 milhões entre janeiro e setembro de 2016 no Ceará, com parte dos aportes na qualidade em da telefonia móvel, fixa e banda larga.

A TIM disse que analisa as reclamações registradas no site consumidor.Gov.Br e trabalha para melhorar os serviços. A Vivo informou que está aprimorando a capacidade de oferecer ferramentas online, serviços e autoatendimento para se aproximar dos clientes. A SKY afirmou que sua área de atendimento exige melhorias constantes e que investe constantemente na qualificação de equipes. A Caixa disse que revisa permanentemente seus serviços e produtos e que trata como prioridade a redução das reclamações.

A Claro afirma que promoveu diversos investimentos em melhorias de atendimento e produtos nos últimos anos. O Banco do Brasil disse que utiliza os registros apontados no site para melhorar o atendimento.

O Itaú afirmou que todas as demandas apresentadas em canais internos ou em alternativos são tratadas com atenção. A BoaVista Serviços não respondeu até o fechamento desta matéria.

Crescimento

Um total de 10.488 cidadãos registraram reclamações no consumidor.Gov.Br no ano passado. O número representa uma alta de 29,94% em relação a 2015, quando 8.071 consumidores procuraram o serviço.

"São pessoas que reclamavam em mídias sociais e que muitas vezes ão tinham suas demandas atendidas, mas agora têm", destaca a secretária-executiva do Decon promotora de Justiça Ann Celly Sampaio.