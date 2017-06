Serviços financeiros apostam em inteligência artificial

00:00 · 10.06.2017 por Raone Saraiva* - Repórter

Uma das novidades foi o carro conectado da Visa. A ideia é que, de dentro do carro, os consumidores consigam realizar compras e pagamentos

São Paulo. Com os consumidores cada vez mais conectados aos dispositivos móveis, as empresas brasileiras do mercado financeiro estão investindo pesado em soluções tecnológicas para que os clientes sejam atendidos da melhor forma possível, onde e quando quiserem. A digitalização bancária, por exemplo, já é realidade no País. Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas têm contas 100% online, número que deve ultrapassar mais de 3,3 milhões até o fim deste ano, segundo estimativa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

"Ser Digital" foi o tema da 27ª edição do Ciab Febraban - Congresso de Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras, realizado de terça a quinta-feira (8) em São Paulo, no Transamérica Expo Center. O evento reuniu mais de 100 expositores que levaram as novidades tecnológicas do setor.

A Microsoft apresentou uma inovação disponível para bancos que se baseia na análise comportamental com inteligência artificial, a fim de detectar possíveis fraudes. Batizada de Biocatch, a ferramenta entende como o cliente utiliza a Internet, por meio do movimento do mouse ou do toque do dedo no smartphone, por exemplo.

Com base nesses dados, o sistema cria uma assinatura cognitiva para cada usuário. Quando um fraudador tentar realizar a transação, o sistema identifica diferenças no padrão de comportamento e envia um alerta para o banco. "A solução consegue cruzar mais de 500 variáveis, que são agrupadas e servem para montar o quadro comportamental do cliente, evitando fraudes", afirma Adriano Bottas, diretor do setor financeiro da Microsoft no Brasil. "Um banco nacional já utiliza esse sistema, mas queremos expandir", acrescenta.

A Fujitsu levou para o evento o PalmSecure, sistema de autenticação baseado nas veias da palma da mão do cliente

Veículo

Outra novidade da feira foi o carro conectado da Visa. A ideia é que, dentro do veículo, o consumidor consiga realizar compras e efetuar pagamentos por meio do painel do automóvel, tendo acesso a diferentes informações, como onde encontrar o local mais próximo para adquirir produtos ou serviços. A empresa também está expondo o Visa Checkout, plataforma criada para que o cliente consiga fazer compras online com um único login e senha.

Já a Stefanini levou a Sophie, plataforma de inteligência artificial capaz de interagir com o cliente a partir de um conjunto de interfaces de texto e voz. O objetivo é garantir agilidade no atendimento ao consumidor ou usuário corporativo, seja para realizar transação, reportar incidente ou buscar informação. O expectativa é ampliar as interfaces da ferramenta, integrando a solução a caixas eletrônicos. "A Sophie é a representação humanizada de uma série de ferramentas que tornam processos burocráticos em algo prático e bem mais simples", explica Alexandre Winetzki, presidente da Woopi, empresa de pesquisa e desenvolvimento da Stefanini.

Biometria vascular

A Fujitsu destacou o PalmSecure, sistema de autenticação baseado nas veias da palma da mão do cliente que utiliza a mais recente tecnologia biométrica de segurança e não requer contato físico. A solução atende às necessidades de verificação de identidade para os setores públicos e privado, com o uso de raios infravermelhos para capturar a imagem do padrão das veias. Por sua vez, a Logicalis mostrou aos visitantes da feira um projeto para seguradora de automóveis.

Com recursos de telemetria, captação de informações do motorista e do veículo (perfil do condutor, quilometragem, percurso, consumo de combustível, uso de freios e revisões) e uma ferramenta de análise de dados, as empresas do setor terão a oportunidade de oferecer seguros mais personalizados, além de aprimorar a experiência do consumidor.

A NCR desenvolveu a família SelfServi Série 80, com uma combinação de inovações em software, hardware e serviços

Integração

Quanto aos terminais de autoatendimento bancário, a NCR desenvolveu a família SelfServi Série 80. Através de uma combinação exclusiva de inovações em software, hardware e serviços, os clientes e as instituições financeiras poderão fazer diferentes transações de forma fácil e rápida. Um display multi-touch de 19 polegadas permite a interação com a interface.

A tecnologia também traz o sistema bancário por vídeo que ajuda as instituições financeiras a oferecer serviços personalizados, disponibilizando um atendente, em tempo real, para ajudar o usuário no terminal.

Sobre o congresso

Neste ano, o Ciab marcou os 50 anos da Febraban e teve três eixos temáticos: Experiência do Usuário, Produtos, e Transformação Digital. A área de exposição, com mais de 5 mil m² quadrados, reuniu 200 palestrantes e recebeu cerca de 20 mil pessoas pela feira.

Opinião do especialista - Transformação digital já ocorre há alguns anos

Murilo Portugal - Presidente da Febraban

Estamos debatendo esse processo de consolidação e transformação digital nos bancos do País, que vem ocorrendo nos últimos anos, e procurando entender e atender às necessidades dessa nova geração de clientes. Os bancos procuram lidar tanto com seus clientes atuais como os novos clientes, que já querem atuar na forma digital. É fundamental estabelecermos um bom relacionamento com o consumidor, oferecendo soluções e produtos inovadores e propiciando um ambiente seguro, rápido e simples para as transações financeiras. As contas 100% digitais marcam o início de um vínculo de muitos clientes com as instituições. Enfrentar os desafios dessa revolução tecnológica exige muito poder de inovação dos bancos, que pode ser comprovado pelos montantes significativos que o setor gasta em tecnologia da informação. No ano passado, os investimentos nessa área totalizaram R$ 18,6 bilhões, ficando no mesmo patamar do ano anterior, apesar da recessão econômica no Brasil.

*O jornalista viajou a convite da Febraban