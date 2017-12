Serviços às famílias saltam 15,1% em outubro no Ceará

01:00 · 16.12.2017

Festas de fim de ano e período de férias devem contribuir para elevar o volume de serviços turísticos no Estado

A situação político-econômica do Brasil está se recuperando gradativamente neste ano. Mesmo com os avanços aparecendo aos poucos, há setores que estão demonstrando melhora, como é o caso dos serviços prestados às famílias no Ceará, que tiveram alta de 15,1% em outubro em relação a igual mês de 2016.

Para Moraes Neto, presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Estado do Ceará (Sindirest-CE), as melhoras na conjuntura como um todo são as responsáveis pela evolução do setor. "No começo do ano, tivemos um período de muitos pagamentos de dívidas com a liberação dos recursos das contas inativas do FGTS. Já observamos que as pessoas estão mais confiante", diz.

As informações são da Pesquisa Mensal dos Serviços divulgada nessa sexta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mesmo com a alta nos serviços prestados às famílias, o setor, de modo geral, apresentou redução de 4,9% em outubro ante setembro e de 11,1% em relação a outubro do ano passado. "Estamos saindo aos poucos da crise e ainda não há como ter números positivos em todos os grupos. Alguns não conseguem ainda acompanhar o avanço dos que estão melhores", afirma Moraes Neto.

Das cinco esferas analisadas no levantamento, somente serviços prestados às famílias cresceu. A maior redução em outubro ficou à cargo dos serviços profissionais, administrativos e complementares, com queda de 21,1%. Também encolheram os chamados outros serviços (-13,5%), serviços de informação e comunicação (-12%) e transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (-9,8%). Olhando para os resultados ao longo do ano, o volume de serviços do Estado contraiu 5,7% nos dez primeiros meses de 2017. Já o acumulado de outubro do ano passado até igual mês de 2017 caiu 5,3%.

Turismo

O volume de atividades turísticas também caiu no Ceará em outubro: 1,4% ante setembro. Apesar da retração, o índice caiu menos que o nacional, cuja retração foi de 1,5%. Em relação ao mesmo mês de 2016, o encolhimento foi de 2,4%, novamente melhor que o resultado do País (-7,3%). Para Moraes, isso deve melhorar com a proximidade do Natal, Réveillon e período de férias. "Nós temos uma expectativa muito grande para este período. Acreditamos que a economia cearense como um todo irá melhorar bastante. Para a área de serviços, nós já temos quase que atestado uma melhora considerável olhando a taxa de ocupação dos hotéis. Como as reservas são feitas com antecedência e os estabelecimentos estão com poucos quartos vagos, significa que receberemos muitos turistas, o que movimenta outros segmentos também", ressalta Neto.

O presidente do Sindirest-CE acredita que essa alta deve seguir até o Carnaval. "A maioria dos visitantes deve ser de pessoas do Nordeste, mas também teremos um bom número de turistas estrangeiros, diz, acrescentando os estabelecimentos ainda estão contratando funcionários temporários para o período de alta estação.