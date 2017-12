Senado aprova socorro à Caixa com o FGTS

01:00 · 13.12.2017

Texto que autoriza a Caixa Econômica a receber recursos do FGTS sofreu mudanças e, com isso, voltará à Câmara ( Foto: Helene Santos )

Brasília. O plenário do Senado fez um "intensivão" e conseguiu aprovar nove projetos em sessão realizada nessa terça-feira (12), número superior ao que a Casa vinha aprovando nos últimos meses. Foram priorizados projetos econômicos, como um texto que permite a capitalização da Caixa Econômica Federal com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a prorrogação do prazo para que Estados e municípios paguem suas dívidas.

O esforço na votação ocorre diante da proximidade do recesso parlamentar. Oficialmente, as atividades do Legislativo se encerram no dia 23 de dezembro. Porém, a expectativa é que as últimas votações deste ano ocorram um pouco antes disso, logo após a apreciação do Orçamento de 2018, o que deve ocorrer na próxima terça (19).

Prazo

Os senadores aprovaram uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estende de 2020 para 2024 o prazo para que municípios, Estados e o Distrito paguem precatórios. Como o texto já foi aprovado na Câmara, agora segue para promulgação.

Foi apreciada ainda uma Medida Provisória (MP) do Repetro, que prevê benefícios fiscais - inclusive na forma de isenções para a importação de máquinas e equipamentos- a petrolíferas que atuarão nas camadas pré-sal e pós-sal. Por ter sofrido uma alteração no Senado, a PEC volta à Câmara, onde passará por nova análise.

Outro projeto importante é o que autoriza que a Caixa Econômica receba recursos do FGTS para se capitalizar. O texto tem como objetivo atender a uma demanda do governo, que enfrenta dificuldades em fazer investimentos no banco.

Devido às regras previstas no acordo de Basileia III - um acordo internacional que visa garantir solidez ao sistema financeiro- a partir de 2018, a Caixa só poderá fazer empréstimos se tiver mais dinheiro próprio para garanti-los.

Exigências

O projeto sofreu alterações feitas pelo senador Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo no Senado. De acordo com o peemedebista, as mudanças foram feitas para adequar o texto às exigências do Tribunal de Contas da União (TCU), que vinha fazendo críticas à proposta. Com isso, será necessária nova apreciação pelos deputados.

RenovaBio

O Senado também aprovou o projeto de lei que cria a Política Nacional de Biocombustíveis, chamada de RenovaBio. O texto prevê metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis, assim como metas de uso de biocombustíveis e negociações de créditos de descarbonização (CBio). A matéria segue para sanção presidencial. O CBio será calculado de acordo com a capacidade de os produtores de biocombustíveis reduzirem as emissões de gases. O papel deve ser escriturado e comercializado no mercado financeiro, e as distribuidoras comprarão o título de acordo com metas, como forma de compensar as emissões nas vendas de combustíveis fósseis.