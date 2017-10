Semiótica e Propaganda: uma relação significativa

01:00 · 16.10.2017 por Valerya Abreu - Colunista

A semiótica é uma disciplina que transita entre várias áreas, tendo em vista que seu objeto de estudo, os signos, símbolos e seus significados estão presentes em praticamente tudo que nos rodeia. Sua origem é da mesma época de disciplinas como a filosofia, na Grécia antiga, sendo que seu desenvolvimento vem num processo contínuo, e somente no século XX com os trabalhos desenvolvidos por Ferdinand de Saussure e Charles Sanders Peirce, o estudo dos signos começa a ganhar status de ciência, com o desenvolvimento da semiótica, a ciência geral dos signos.

Muita coisa evoluiu de lá para cá, e cabe a ela lidar com esse universo dos signos e suas respectivas linguagens (sejam verbais, visuais ou simbólicas) e relacioná-los com acontecimentos culturais como fenômenos produtores de significado.

Áreas como a comunicação, o marketing e mais especificamente a publicidade e a propaganda fazem uso estratégico de praticamente todos os elementos que possuem determinado significado dentro de um contexto cultural com sentido para determinado segmento de público. Sendo assim, fica fácil perceber que esse universo é amplo e um campo que cabe não só interpretação como é possível desenvolver estudos que visam identificar para então avaliar seus significados.

Nesse contexto, estudantes do MBA em Gestão Estratégica de Marcas, da Unifor, analisaram três anúncios de três grandes marcas como trabalho de conclusão da disciplina Identidade Visual da Marca e Semiótica. O resultado das análises evidencia bem a presença de signos, símbolos e linguagens na construção do discurso dessa atividade, que tanto gera para o fortalecimento e crescimento das marcas a partir justamente da conjugação dos elementos semiológicos com vistas a gerar significados de interesse da marca dentro das diretrizes definidas pelo marketing ou pelo branding da própria marca.

Os estudantes que desenvolveram as análises, profissionais que já estão em atuação no mercado, apuraram o olho e se debruçaram com muito sucesso nesse universo, trabalho que começou pela percepção de um pouco sobre a identidade visual da marca (refletida na peça) para então identificar os devidos elementos utilizados. O resultado das análises pode ser conferido nas peças ao lado.