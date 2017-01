Sem repasse de verba federal, PED é cancelada

00:00 · 26.01.2017

No momento em que o nível de emprego atinge o pior patamar da série histórica da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), a apresentação dos dados relativos a 2016 pode ser a última a ser realizada por falta de repasses do poder público. Desde o início de janeiro, os pesquisadores que coletam os dados para o levantamento foram afastados e o trabalho não é mais realizado.

As informações são de Marcos Pereira, diretor da Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará (Fetrace). Ele afirma que apenas os técnicos permaneceram para concluir a pesquisa relativa ao ano passado. "O trabalho já está prejudicado. A pesquisa, que é divulgada todos os meses, provavelmente não será apresentada em fevereiro", pontuou.

Negociação com Estado

De acordo com Francisco das Chagas Nascimento, diretor da promoção do trabalho do IDT, a pesquisa é financiada em parte pelo governo federal, com recursos do Fundo de Amparo da Trabalhador (FAT), e pelo governo estadual. Segundo ele, o governo federal anunciou que não enviaria mais recursos para a pesquisa em 2017. Sem a verba, o instituto suspendeu a pesquisa e espera um diálogo com o governador para manter sua realização. "A suspensão é temporária enquanto a gente dialoga com o governo (estadual) e busca outras alternativas para, quem sabe, de retomar o trabalho. Não nos damos por convencidos (de que a pesquisa acabou)", disse.

Nascimento reconhece a improbabilidade de o governo estadual assumir também a contrapartida do governo federal, uma vez que anunciou cortes de 5% a 25% em todos os órgãos governamentais.

Em nota enviada à reportagem, o governo do Estado informou que "segue com intuito de prestar o melhor serviço possível. Neste sentido, são estudadas todas as demandas relativas ao Sine/IDT, sem que reduções de investimentos estejam confirmadas". (YP)