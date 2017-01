Selic tem redução de 0,75 ponto e vai a 13% ao ano

01:00 · 12.01.2017

O Copom sinalizou que deve manter o ritmo forte de corte de juros nos próximos meses devido à inflação mais baixa e à atividade econômica fraca

Brasília. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) surpreendeu o mercado e anunciou ontem (11) a redução da taxa básica de juros (Selic) em 0,75 ponto percentual, para 13,00% ao ano. É o terceiro corte seguido da taxa e o primeiro acima de 0,25 ponto percentual, dentro do atual ciclo de afrouxamento monetário.

A redução de 0,75 ponto percentual ontem era esperada por apenas quatro dos 48 economistas consultados pela agência Bloomberg. A maioria (43) esperava queda de 0,50 ponto percentual, para 13,25% ao ano, e apenas um estimava corte de 0,25%, para 13,50% ao ano.

O corte de 0,50 ponto percentual na primeira reunião do Copom de 2017 também era projetada pelos economistas ouvidos pelo Banco Central no boletim semanal Focus, divulgado na última segunda-feira (9).

Os motivos que levaram o mercado a aguardar um corte mais amplo dos juros são o declínio da inflação e a demora na recuperação da economia. Ontem, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do Brasil, foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e encerrou o ano de 2016 em 6,29%, abaixo do centro das estimativas de analistas ouvidos pela Blooomberg, que era de 6,34%. Foi a primeira vez desde 2014 que o IPCA ficou abaixo do teto da meta do governo, de 6,5%.

Dados mais fracos da atividade econômica consolidaram nos últimos dias as apostas de corte de pelo menos 0,50 ponto da Selic, como a produção industrial de novembro, que ficou abaixo das expectativas. O indicador, divulgado na semana passada pelo IBGE, cresceu apenas 0,2% na comparação com outubro, contra estimativas de alta de 1,3%. Além disso, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, reforçou no mês passado que a autoridade monetária iria intensificar o ritmo de corte da taxa básica de juros em janeiro se a atividade econômica permanecesse fraca, conforme indicou a ata da reunião do Copom de 30 de novembro.

Tendência de queda

O Copom sinalizou em comunicado que deve manter o ritmo forte de corte de juros nos próximos meses devido à inflação mais baixa e à atividade econômica fraca. "Diante do ambiente com expectativas de inflação ancoradas, o Comitê entende que o atual cenário, com um processo de desinflação mais disseminado e atividade econômica aquém do esperado, já torna apropriada a antecipação do ciclo de distensão da política monetária, permitindo o estabelecimento do novo ritmo de flexibilização", afirmou o BC.

Positiva

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avaliou como positiva a redução da Selic. "A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central foi acertada diante da forte desaceleração da inflação e da frustração das expectativas de recuperação da atividade econômica", afirma a entidade em nota. "A indústria considera que a redução significativa dos juros é importante para recuperar as condições financeiras das empresas e das famílias e abrir caminho à reativação dos investimentos, do consumo, da produção e do emprego".

Um dígito

Os próximos meses serão definitivos para o futuro imediato da política de juros do BC, segundo José Márcio Camargo. Para o professor do Departamento de Economia da PUC-Rio e executivo da Opus Investimentos, o governo terá de ditar o ritmo de revisão da taxa de juros de olho na definição da política econômica de Donald Trump, nos EUA, e do andamento de reformas, como a previdenciária.

"O percentual de queda maior agora não é totalmente fora de propósito, embora eu acredite que uma redução mais conservadora, de 0,5 ponto percentual, tivesse sido melhor, até para sinalizar mais segurança para o mercado de que poderemos chegar a uma taxa mais baixa no fim do ano. Ainda assim, podemos chegar a uma Selic de um dígito, abaixo de 10%, se tudo der certo e a inflação permanecer controlada. De qualquer modo, 0,25 ponto não é tão importante, ao se pensar que a taxa de juros estava nas alturas. O governo sabe que tem de mexer nos juros para aquecer a economia", disse Camargo.

Opinião do especialista

Cenário indica novas retrações ao longo do ano

A decisão do Banco Central foi muito boa para a economia, foi adequada, dado que a gente trabalha com as taxas básicas de juros mais elevadas do mundo. Hoje, (ontem) foi divulgada pelo IBGE a inflação de 2016, que ficou abaixo do teto da meta prevista em 6,5%, registrando 6,29%. À medida que a inflação vai cedendo, o Banco Central vai reduzindo a Selic. Desejamos e torcemos para que os bancos repassem para os clientes essa redução nos financiamentos, no crédito direto ao consumidor, nas taxas de juros de financiamentos à empresas. Os bancos precisam fazer esse repasse. Só assim o consumidor será afetado. A pesquisa Focus diz que o mercado prevê uma Selic para 2017 de 10,25%. Isso indica que deve haver mais cortes. Na medida em que se confirme, a redução da inflação resultará na queda da taxa básica de juros.

Ricardo Eleutério

Economista