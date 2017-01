Seguro-desemprego sobe com o Mínimo

00:00 · 03.01.2017

O aumento do salário mínimo que passou de R$ 880 para R$ 937 - feito na última semana do ano - também refletiu sobre outro benefício: o seguro-desemprego. O reajuste fez com que o a parcela paga aos empregados demitidos sem justa causa passasse a ser R$ 937 em 2017, conforme estabelece o cálculo estabelecido em 1990.

Para este ano, o seguro-desemprego também segue outras regras, alteradas pelo governo federal ao longo de 2016. Para ter direito a este benefício, por exemplo, o trabalhador deve ter pelo menos 12 meses consecutivos de carteira assinada, se for a primeira vez que solicita o seguro-desemprego.

Já para a segunda solicitação, é preciso ter nove meses consecutivos de carteira assinada. Quando for a terceira, serão precisos seis meses.

Quem tem direito

Para ter direito a receber as parcelas do seguro-desemprego, é preciso que os empregados tenham sido demitidos sem justa causa, que não tenham recebido qualquer outro benefício trabalhista, não tenham participação acionária em empresas, estando há pelo menos 16 meses sem solicitar o seguro. As regras estabelecem que, no caso dos trabalhadores rurais, os empregados tenham trabalhado pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses.