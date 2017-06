Seguindo tendência do País, PIB do Ceará pode crescer 1%

00:00 · 09.06.2017

Para Flávio Ataliba, diretor do Ipece, o início da operação da CSP, em agosto do ano passado, impulsionou o Ceará neste ano ( Foto: Thiago Gadelha )

A expectativa em torno da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Ceará terá um desfecho positivo, indica o diretor geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Flávio Ataliba. Segundo ele, as projeções apontam para um número próximo do brasileiro, que cresceu 1% no primeiro trimestre de 2017.

O PIB do Ceará é aguardado para ser divulgado na próxima terça ou quarta-feira. E, conforme Ataliba, deverá ser algo melhor que o do ano passado, que foi de -5,33%.

"Em agosto do ano passado, a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) entrou em funcionamento. Então, na matriz de cálculo que tínhamos antes, não havíamos incorporado ainda a presença das exportações e da Companhia, cujo impulso que está dando é extremamente grande. Em 2016, divulgamos um número conservador, negativo. Mas nosso esforço agora, com responsabilidade, é tentar incorporar um pouco do efeito da operação da Companhia Siderúrgica do Pecém no cálculo do PIB. Temos um resultado agropecuário positivo, mas a grande participação é do setor de serviços. Acredito que o PIB do Ceará deverá ser próximo ao Brasil. Veremos se um pouco mais ou um pouco menos", completou.

Evento

O diretor geral do Ipece participou, na tarde de ontem, do VIII Encontro Caen-EGPE de Políticas Públicas e Crescimento Econômico, que seguirá até hoje, no Curso de Pós-Graduação em Economia (Caen), da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Além de Ataliba, compuseram a mesa de debate os professores da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro (EPGC/FGV), Pedro Cavalcanti Ferreira e Samuel Pessoa.

Para o gestor do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, a política de juros do Banco Central teria agravado a crise econômica que levou o País à recessão dos últimos anos.

"Os juros reais continuam subindo, mesmo a economia entrando em recessão e, talvez a própria recessão econômica, já tenha contribuído para diminuir a inflação, não precisava de mais juros", opinou.