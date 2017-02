Seca pesa, e cesta básica da Capital tem alta de 4,64%

00:00 · 07.02.2017

O consumidor fortalezense começou 2017 pagando mais caro pela cesta básica. De acordo com pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgada ontem, os produtos da cesta básica na Capital cearense subiram, em média, 4,64% em janeiro deste ano, ante dezembro de 2016, maior variação do País. Com isso, o valor da cesta básica em Fortaleza passou de R$ 394,19 para R$ 412,48, a mais cara do Nordeste.

Segundo a economista do Dieese, Elizama Paiva, a elevação se deve, principalmente, à escassez hídrica do Estado. "A seca enfraqueceu a produção local e provocou a necessidade de compra de outros estados", explica ela. No caso do tomate, foi indispensável a aquisição do produto da Bahia e do Espírito Santo. "Além disso, o preço aumentou por causa dos custos de produção", diz. Conforme o Dieese, o tomate teve alta de 19,34% em janeiro, seguido do óleo (11,66%) e da banana (8,87%).

O preço do óleo, segundo Paiva, subiu por conta da demanda mundial por óleo de soja. Já o valor da banana teve alta por causa da seca. "Além disso, parte da produção de óleo no Brasil seguiu destinada para o biocombustível". Todos os produtos tiveram alta nos preços na cesta básica da Capital, exceto o pão, que neste mês caiu 0,10%. "O valor do pão é reflexo do início de uma nova safra", esclarece.

Variação em 12 meses

Conforme o Dieese, a cesta básica da Capital apresentou variação dos últimos 12 meses de 11,89%, a segunda mais cara do País. "O produto responsável por essa alta foi basicamente a manteiga. O preço subiu por causa do aumento nos custos de produção e pela oferta reduzida do leite", explica Paiva. Além disso, ela ainda afirma que a alta também atingiu os derivados do leite, que não constam diretamente na pesquisa do Dieese. "Essa oferta do leite influencia todos os derivados, como o queijo e o iogurte", esclarece. A maior variação anual foi verificada em Maceió (15,99%), seguida de Fortaleza e Belém (8,52%). As maiores quedas foram percebidas em Belo Horizonte (-6,71%), Campo Grande (-4,69%) e Palmas (-4,45%).

Nos últimos seis meses, dos produtos que compõem a cesta básica, os que sofreram maiores elevações nos preços, foram: o café (17,38%); o óleo (17,19%); banana (15,44%); e a farinha (14,12%). Apenas três itens apresentaram redução nos seus preços, o feijão (-30,24%), o tomate (-0,46%) e o pão (-0,19%).

Brasil

Em janeiro, o custo do conjunto de alimentos básicos diminuiu em 20 das 27 capitais do Brasil. Segundo dados da Pesquisa do Dieese, as reduções mais expressivas ocorreram em Rio Branco (-12,82%), Cuiabá (-4,16%) e Boa Vista (-3,94%). Já as elevações foram anotadas em Fortaleza (4,64%), Aracaju (2,18%) e Salvador (1,30%). A cesta mais cara foi a de Porto Alegre (R$ 453,67), seguida de Florianópolis (R$ 441,92) e Rio de Janeiro (R$ 440,16). Os menores valores médios foram observados em Rio Branco (R$ 335,15) e Recife (R$ 346,44).

Salário mínimo

Em janeiro, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 3.811,2. "Essa pesquisa vem denunciar que a constituição não é cumprida. Diz que o salário deve suprir com as despesas, mas na realidade, não é assim", diz Paiva.