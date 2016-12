Satisfação com finanças é a menor desde julho

00:00 · 24.12.2016

Rio. A avaliação do consumidor sobre a situação financeira da família piorou pelo segundo mês consecutivo na passagem de novembro para dezembro, dentro do Índice de Confiança do Consumidor (ICC), informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O indicador sobre as finanças familiares caiu 4,9 pontos atingindo 57,5 pontos, o menor valor desde julho desse ano (57,2).

Entre os itens que integram o Índice de Confiança do Consumidor, o que mais contribuiu para a queda do índice em dezembro é o que mede o otimismo em relação à situação financeira das famílias no futuro, com queda de 7,7 pontos em dezembro.

Na separação dos resultados por faixas de renda, a redução de confiança foi generalizada. O recuo mais expressivo ocorreu no caso dos consumidores na faixa de renda familiar mensal mais elevada, acima de R$ 9.600.

Os dados foram coletados pela Fundação Getúlio Vargas entre os dias 1 e 20 de dezembro em 2007 domicílios. A próxima divulgação da Sondagem do Consumidor está prevista para o dia 25 de janeiro.