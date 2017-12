Sana Fest prevê injetar R$ 8 mi na economia local

01:00 · 14.12.2017

Organização do Sana Fest espera receber cerca de 50 mil pessoas durante os três dias do festival, que será realizado no Centro de Eventos ( Foto: Fabiane de Paula )

A cultura pop entrou de vez no calendário dos brasileiros. Os cearenses já entraram na onda e compõem um número considerável de fãs do segmento geek. Um dos principais eventos de Fortaleza nessa área é o Sana Fest, que já acontece há 17 anos e espera receber até 50 mil visitantes nos três dias de festival, cada pessoa com um gasto médio em torno de R$ 80 a R$ 120. Entre venda de produtos, ingressos e negócios fechados, o Sana deve injetar R$ 8 milhões na economia local, segundo os responsáveis por essa edição do evento.

O diretor do festival, Igor Lucena, explica porque o Sana atrai um público tão grande e movimenta um montante tão considerável. "O interesse por animes, games e tecnologia atinge uma parcela muito grande da população do Estado e vem sendo disseminada ao longo dos anos com o maior contato com essa cultura", afirma.

Esta edição do Sana Fest, que normalmente acontece em janeiro, foi antecipada para este fim de semana (15,16 e 17), o que, segundo Igor, ajuda nos resultados de vendas. "O mês de dezembro é melhor em geral para o comércio do que janeiro. A gente espera também que as pessoas aproveitem o dinheiro extra do 13º salário e façam parte das compras de Natal no evento, já que temos uma variedade muito grande de produtos", destaca o diretor do evento.

O Sana ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará. Cerca de 75 stands estarão expondo seus produtos no festival, podendo ser compradas roupas, acessórios, brinquedos, jogos e até mesmo serem feitos cursos profissionalizantes na área de jogos e aplicativos. "Nós temos esse lado social também. Temos um espaço que as universidades divulgam seus cursos na área geek. Temos o espaço do desenvolvedor, em que os profissionais expõem seus trabalhos e tem a oportunidade de fechar negócio com alguma empresa", pontua.

Jogos eletrônicos

Segundo Lucena, a cultura pop já é responsável por uma parcela considerável da economia local. São cerca de 25 lojas especializadas em Fortaleza, além do desenvolvimento de games por produtores cearenses. "O Brasil como um todo é visto como receptor desses produtos e a produção está começando a se destacar no Ceará, mesmo que pontualmente. O mercado está dando mais espaço para esse tipo de iniciativa, pela alta da demanda", diz.

Mercado

Entre empregos diretos e indiretos, o Sana terá 2,2 mil pessoas trabalhando no evento. "Conosco, na organização do festival, temos 200 profissionais e os dois 2 mil são referentes aos stands. E a tendência é crescer ainda mais a cada ano, principalmente agora com a admissão do Sana no IOEA", afirma. O IOEA (sigla inglesa para International Otaku Expo Association) é uma associação global, com sede em Tóquio, que reúne eventos para divulgação e promoção da cultura japonesa, geek e oriental no mundo.

A participação do Sana no IOEA deve trazer mais visitantes de fora do Ceará. "Hoje, 30% do nosso público já é de fora do Estado e nossa intenção é que isso cresça ainda mais. Fortaleza é uma cidade muito turística e nós queremos associar essa ideia de sol, praia e verão à cultura oriental", destaca.

Ingressos

Os ingressos do Sana Fest já estão no segundo lote e possuem diferentes valores. As entradas são vendidas em combo ou por dia, com os valores promocionais de R$60 (meia) do pacote para os três dias, R$ 30 (meia) para sexta-feira e R$ 35 (meia) para sábado e domingo. O benefício da meia-entrada será dado a estudantes, professores, portadores de necessidades especiais, doadores de sangue regulares, idosos e jovens de baixa renda. Para quem deseja curtir o evento com todo o conforto, o Combo VIP oferece entrada diferenciada, lounge exclusivo com guarda volumes, open bar de bebidas não alcoólicas e petiscos, além do acesso para fotos com algumas atrações. O pacote pode ser adquirido por R$ 350 para os três, ou somente para a sexta ou sábado, por R$ 120, e para domingo por R$ 150. Os ingressos VIP não tem meia entrada.