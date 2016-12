Salário mínimo passará para R$ 937 no dia 1º

00:00 · 30.12.2016

Reajuste do mínimo é calculado com base na inflação e no Produto Interno Bruto (PIB). No ano passado, foi concedido aumento de 11,6%, passando de R$ 788 para R$ 880 ( FOTO: TUNO VIEIRA )

Brasília. O presidente Michel Temer assinou ontem (29) um decreto que reajusta o salário mínimo dos atuais R$ 880 para R$ 937 a partir do dia 1º janeiro de 2017, segundo informou a assessoria da Casa Civil. A mudança equivale a um aumento de 6,47%. O novo salário mínimo, que será R$ 57 maior em relação ao que vigora atualmente, deve ser publicado na edição desta sexta-feira (30) do Diário Oficial da União (DOU).

No entanto, o valor estipulado no decreto presidencial assinado ontem é R$ 8,8 menor do que os R$ 945,8 que haviam sido propostos pelo governo federal.

Em outubro, quando enviou a Lei Orçamentária Anual (LOA) ao Congresso, a União estimava que o salário mínimo em 2017 seria de R$ 945,80. A projeção considerava uma inflação de 7,5% neste ano.

Inflação

"Em virtude da inflação menor em 2016, o reajuste será menor do que o previsto na LOA", afirmou ontem o Ministério do Planejamento, Dyogo Oliveira. A política de valorização do salário mínimo foi uma marca do governo petista. Ela estabelece que o valor seja corrigido pela inflação do ano anterior, medida pelo INPC, e pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Essa norma foi aprovada em lei e valerá até 2019.

Em 2015, o País registrou uma queda de 3,77% na atividade econômica, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Quando há recessão, o desempenho do PIB não é considerado para o cálculo do salário mínimo. No acumulado do ano, até novembro, o INPC está em 6,43%. "Trata-se, portanto, de aplicação estrita da legislação", informou a pasta.

No ano passado, o salário mínimo teve reajuste de 11,6%, passando de R$ 788 para R$ 880. A maior contribuição para o aumento no salário também veio da inflação.

Desse reajuste, 11,57 pontos porcentuais corresponderam à inflação e 0,1 ponto porcentual ao crescimento do Produto Interno Bruto em 2014.

Outra medida que deve sair hoje no Diário Oficial é a questão do reajuste dos servidores públicos federais, conforme anunciou o ministro do Planejamento. Serão beneficiadas categorias que já tiveram aumento acordado com o governo, mas aguardavam a atualização dos salários dos servidores.

ISS

O presidente Michel Temer sancionou com vetos o projeto de lei de reforma do Imposto Serviços de Qualquer Natureza (ISS). De acordo com fontes do Planalto, "alguns vetos" atendem às demandas feitas em encontro do presidente com prefeitos na manhã de ontem. A sanção estará publicada hoje no Diário Oficial da União.

Segundo o procurador-geral de Belo Horizonte, Rusvel Beltrame, o projeto desestruturou a sistemática de cobrança do imposto. "Na prática, serviços como administração de cartões de crédito não serão tributados. Por isso, defendemos o veto desta parte do projeto", afirmou.