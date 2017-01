Safra 2017/2018 terá R$ 12 bilhões

00:00 · 20.01.2017

Brasília. O governo federal liberou R$ 12 bilhões para financiar o pré-custeio da safra agrícola 2017/2018. O valor supera em R$ 2 bilhões o montante liberado na safra anterior. Os recursos permitirão aos produtores fazer compras antecipadas de insumos, como sementes, fertilizantes e defensivos. O financiamento antecipado deve atingir primeiramente as culturas plantadas no verão, como soja, milho, arroz, café e cana-de-açúcar.

Os recursos serão ofertados pelo Banco do Brasil, a partir de captações próprias da Poupança Rural e de depósitos à vista. Os médios produtores terão acesso ao crédito por meio do Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais (Pronamp), com taxas de 8,5% ao ano e teto de R$ 780 mil. Já os grandes produtores poderão financiar até R$ 1,32 milhão, sob encargos de 9,5% ao ano.

Conforme o Banco do Brasil, O volume destinado é nacional, não existindo limite por região ou estado. Vai depender da demanda dos produtores locais. Assim, não é possível dizer quanto cada estado terá.

Contratação pelo celular

Uma novidade anunciada pelo presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, é a previsão de lançamento, em fevereiro, de uma ferramenta que permitirá aos produtores rurais que as operações de crédito do tipo pré-custeio sejam feitas pelo celular.