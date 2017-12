S&P vê incertezas sobre governo Temer

01:00 · 14.12.2017

Nova York (EUA). O diretor-executivo de rating soberano da agência de avaliação de risco S&P Global Ratings, Joydeep Mukherji, afirmou nesta quarta-feira, 13, que há incertezas sobre a capacidade do governo do presidente Michel Temer de executar mais mudanças econômicas no País, como as reformas Previdência e a Tributária.

"O governo atual é administração 'pato manco', não foi eleito e há dúvidas sobre o que ainda pode implementar em relação a medidas de política econômica", destacou Mukherji, em teleconferência.

Eleições e incertezas

De acordo com Mukherji, as eleições presidenciais no Brasil no próximo ano são muito importantes e estão cercadas de incertezas. "Os escândalos (de corrupção) envolvem partidos e candidatos importantes", afirmou, sobre a situação que envolve a próxima eleição presidencial brasileira.

Para o diretor-executivo de rating da S&P há dúvidas sobre se próximo presidente conseguirá construir maioria junto a Congresso. "Esta é uma questão também importante para o México", comentou.

O Brasil tem rating BB, com perspectiva negativa perante esta agência internacional.

Votação

Enquanto isso, a rejeição da população sobre a reforma da Previdência faz com que os deputados tenham medo de emplacar a votação na plenária e comprometam a reeleição deles na próxima eleição. A reforma Tributária, no entanto, mal é mencionada pelo governo federal e deve ser pautada apenas em 2018