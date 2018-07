RMF ganhará mais seis loteamentos

01:00 · 12.07.2018

Empreendimentos serão localizados em cidades como Eusébio, Caucaia e Maracanaú ( FOTO: KIKO SILVA )

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) tem sido mais visada pelos consumidores em busca de um local para morar. Para este ano, a expectativa é que a região receba mais seis novos lotes na zona leste, concentrados nos municípios de Eusébio, Maracanaú e Caucaia, de acordo com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE), Tibério Benevides. Segundo ele, quatro prédios também devem integrar a malha imobiliária até o fim deste mês.

"São regiões totalmente independentes, onde os compradores podem desfrutar de uma infraestrutura com escolas, centro comercial e lazer. Já notamos um crescimento na região há bastante tempo, com investimentos que oferecem padrão de qualidade e geram cerca de 300 a 400 empregos", disse.

Opção

O crescimento dessa procura pode ser comprovado através de pesquisa do grupo Zap Vida Real, empresa especializada em imóveis, que traz 51% dos entrevistados optando por comprar imóveis ao invés de alugar, e Caucaia e Maracanaú são apontadas como as cidades mais desejadas, respectivamente, da Região Metropolitana de Fortaleza.

Um dos motivos para a maior demanda e a consequente expansão dos investimentos é o preço de venda praticado para o consumidor final.

Valores atrativos

"As incorporadoras têm oferecido valores bem atrativos. O metro quadrado (m²) sai, em média, entre R$ 3 mil e R$ 4 mil. Além disso, os prazos para financiamento estão bem estendidos, de forma que a parcela fica acessível", destaca Tibério.

Benevides afirma ainda que a facilidade do acesso ao crédito imobiliário, juntamente com a redução dos juros, tem ajudado a impulsionar o mercado.

Infraestrutura

O presidente ressalta que os loteamentos têm sido entregues com infraestrutura completa de instalação elétrica, de água e esgoto e pavimentação. "Tudo isso traz tranquilidade e comodidade para o consumidor e se torna bem mais em conta você comprar um lote e construir o imóvel do que comprar um pronto", pontua Tibério. Os lançamentos mais recentes, segundo ele, possuem entre 40 m² e 50 m².

Mercado

O mercado imobiliário da Região Metropolitana de Fortaleza, apesar da melhora, ainda tenta se desvencilhar dos efeitos da crise econômica. De acordo com Tibério, as construtoras ainda têm cerca de R$ 5 bilhões em imóveis prontos em estoque.

"Estimamos que ainda irá demorar um ano e meio para vender todo esse estoque", diz Benevides. De um modo geral, a expectativa do setor é de crescimento de 5% este ano contra os 4% registrados no ano passado.

CENÁRIO

"Notamos um crescimento na região há muito tempo, com investimentos que oferecem padrão de qualidade e geram vagas"

Tibério Benevides

Presidente do Creci-CE