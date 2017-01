RMF: emprego chega ao pior nível desde 2009

00:00 · 26.01.2017 por Yohanna Pinheiro - Repórter

Com o aprofundamento da recessão em 2016, o nível de emprego na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) atingiu o pior nível da série histórica da Pesquisa do Emprego e Desemprego (PED), que se inicia em 2009. A taxa de desemprego encerrou o ano no patamar de 13,1%, 4,5 pontos percentuais a mais do que o verificado no ano passado, com o fechamento de 82 mil postos de trabalho.

Segundo o levantamento, divulgado ontem pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), as duas reduções anuais consecutivas do nível ocupacional (de 2% em 2015 e mais intensa, de 4,9%, em 2016) foram suficientes para que a taxa retrocedesse ao nível de 2010 na região. A fila do desemprego, que era formada por 158 mil pessoas ao fim de 2015, mais que dobrou e chegou a 241 mil desempregados no ano passado.

Reflexo da retração

De acordo com Mardônio Costa, analista de Mercado de Trabalho do IDT, essa situação é um reflexo dos dois anos de retração que vive o País. "A atividade econômica brasileira encolheu 3,8% em 2015 e a estimativa é de uma retração em torno de 3,5% em 2016. O Ceará acompanha esse movimento", apontou, destacando que a taxa de desemprego continua crescendo e atingindo a todos os setores.

A pesquisa mostra que houve aumento da taxa de desemprego entre homens (de 7,8%, em 2015, para 12,3%, em 2016) e as mulheres (de 9,5% para 14,1%), assim como entre jovens de 16 a 24 anos (20,5% a 30,2%), de 25 a 39 (de 7,6% a 12,1%), de 40 a 49 (de 3,7% a 6,9%) e até mesmo de 50 a 59 (4,8%), que não era passível de divulgação desde 2009 (3,9%) por não contabilizar uma variação significativa.

O mesmo comportamento da taxa também foi registrado entre os chefes de domicílio (de 4,5% a 7,5%), os cônjuges (de 6,8% a 9,3%) e os filhos (de 16,5% a 23,5%), bem como entre pessoas negras (de 8,7% para 13,4%) e de outras etnias (de 8,1% a 11,6%). "O comportamento geral do desemprego nos últimos dois anos é de elevação da taxa e de forma generalizada", explicou o analista.

Setores

Embora todos os setores econômicos tenham sofrido efeitos da crise econômica, o de serviços foi menos impactado que os demais, com o fechamento de 19 mil vagas e redução de 2,3% do corpo de trabalhadores do setor. Já a construção civil foi responsável pela dispensa de 17 mil profissionais, sendo o segmento econômico que mais reduziu seu estoque de assalariados, com uma variação negativa de 11,7%. O comércio, por sua vez, foi o setor que mais encerrou postos de trabalho na RMF no ano passado, com o fechamento de 26 mil vagas e recuo 6,5% do estoque de assalariados. O setor foi seguido de perto pela indústria da transformação que, com a dispensa de 25 mil pessoas e retração de 8,7% do mercado de trabalho do setor, voltou a ter o menor nível de ocupados desde 2011.

Rendimento

Outro grave retrocesso em relação ao mercado de trabalho diz respeito ao rendimento médio real para os ocupados da RMF, que caiu 3% (de R$ 1.354, em 2015, para R$ 1.313, em 2016). Conforme o levantamento, a massa de rendimentos reais dos ocupados diminuiu 7,5%, consequência do decréscimo do nível de ocupação e do rendimento médio, retornando ao patamar de 2010.

O rendimento médio real para assalariados, por outro lado, registrou uma pequena variação positiva (0,5%), passando de R$ 1.417 a R$ 1,424. No setor privado, entretanto, contraiu-se o rendimento médio dos assalariados sem carteira de trabalho assinada (-3,4%) e também o dos com carteira (-0,9%). O rendimento médio dos trabalhadores autônomos apresentou o maior decréscimo entre as posições ocupacionais analisadas (-6,2%).

Perspectiva

Segundo Mardônio, a queda da inflação e da taxa de juros são sinais positivos que irão viabilizar a retomada do consumo e do investimento no País, mas, para se ter um efeito concreto na economia, deve demorar algo em torno de cinco a seis meses. "Muitos economistas estão colocando que 2017 será o ano de estabilização, com algum crescimento só no segundo semestre".

Com isso, os efeitos sobre o emprego só devem ser sentidos em 2018, caso haja de fato uma recuperação econômica neste ano. "O emprego é a última variável a se recuperar, vai levar um tempinho ainda", explicou o analista do IDT.