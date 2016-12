RMF cria 1.229 empregos formais em novembro

00:00 · 30.12.2016

No Estado, o único segmento que apresentou crescimento em novembro foi o comércio, com a oferta de 2.587 postos de trabalho ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) saiu na liderança na criação de vagas de empregos formais no País em novembro. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem (29) pelo Ministério do Trabalho, foram geradas 1.229 vagas na região no mês passado, resultado da diferença entre 24.574 admissões e 23.345 demissões no período.

Em relação ao estoque de empregos de outubro, a RMF foi a única entre as regiões metropolitanas pesquisadas a apresentar variação positiva no mês de novembro, de 0,14%. O mercado de trabalho da Região Metropolitana do Recife não teve variação, mesmo com saldo positivo de 17 postos de trabalho. A de Curitiba ficou em terceiro lugar, com o fechamento de 645 vagas e retração de 0,06%.

Por outro lado, a situação foi oposta no mercado de trabalho do interior do Ceará. Foram fechados 1.894 postos de trabalho formais no período (6.417 admissões e 8.311 demissões), puxados pelas demissões no setor da agropecuária. Comparado ao mês passado, a retração no estoque de vagas foi de 0,6%, a terceira pior entre as regiões interioranas dos demais estados analisados pelo Caged.

O resultado negativo do mercado de trabalho no Interior puxou os números do Estado para baixo. O Ceará eliminou 665 vagas formais em novembro, resultado da diferença entre 30.991 admissões e 31.656 demissões. Foi o terceiro pior resultado para o mês da série histórica, que começa em 1992. Só fica atrás do resultado do ano passado, quando houve o fechamento de 3.919 vagas, e de 1998 (970).

Porém, em relação aos outros estados, o Ceará apresentou o segundo menor recuo do mercado de trabalho no período, de 0,06%, ficando atrás somente do Rio Grande do Sul, que abriu 1.191 vagas e apresentou crescimento de 0,05%. Pernambuco completa o ranking com o fechamento de 3.232 vagas em novembro e recuo de 0,25%.

Queda na agropecuária

O setor que puxou a queda de empregos com carteira assinada no Estado foi a agropecuária, com recuo de 1.368 postos, o que explica a maior perda de vagas no interior. Em seguida, apresentaram maiores perdas a construção civil (-932 postos), indústria da transformação (-685 vagas), serviços industriais de utilidade pública (-84), serviços (-77 postos), administração pública (-67) e extrativa mineral (-39).

Com a preparação para as vendas de fim de ano, o único segmento que apresentou crescimento em novembro foi o comércio, com a oferta de 2.587 postos de trabalho. Dessas, 90,4% foram criadas pelo setor varejista.

País demitiu mais

No Brasil, a quantidade de demissões de vagas com carteira assinada em novembro superou as contratações em 116,7 mil. O mês passado foi o 20º mês consecutivo em que o País demitiu mais trabalhadores do que contratou. Analistas consultados pela Bloomberg esperavam fechamento de 72 mil vagas. Em 12 meses, o País acumula uma perda de 1,5 milhão de postos de trabalho formal.

O saldo negativo, no entanto, foi melhor que o registrado em novembro do ano passado, quando as demissões superaram as contratações em 130,6 mil postos, o pior resultado para o mês na série histórica do Ministério do Trabalho.

A indústria de transformação, com a eliminação de 51,8 mil postos de trabalho, e a construção civil, com 50,8 mil vagas com carteira assinada a menos, foram os destaques negativos.

No acumulado do ano, foram perdidas em todos os setores acompanhados pelo Caged 858,3 mil vagas, 2,16% a menos do que o registrado de janeiro a novembro de 2015.